Η Γαλλία θυμάται, ο πόνος παραμένει, λέει ο Μακρόν για τα δέκα χρόνια από τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου

Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε να αποτίει φόρο τιμής επισκεπτόμενος κάθε σημείο των επιθέσεων και έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία αργότερα σήμερα
«Η Γαλλία θυμάται και ο πόνος παραμένει» έγραψε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σε μια σύντομη ανάρτηση στο X, σήμερα δέκα χρόνια μετά τις τζιχαντιστικές επιθέσεις της 13ης Νοεμβρίου 2015, που άφησαν πίσω 132 νεκρούς και πάνω από 350 τραυματίες στο Παρίσι και προάστιά του.
«Δέκα χρόνια. Ο πόνος παραμένει. Με αδελφοσύνη, για τις ζωές που χάθηκαν, τους τραυματίες, τις οικογένειες και τα αγαπημένα τους πρόσωπα, η Γαλλία θυμάται» έγραψε ο Μακρόν, καθώς η χώρα αποτίει φόρο τιμής στα θύματα αυτών των επιθέσεων.
Ο Γάλλος πρόεδρος ξεκίνησε να αποτίει φόρο τιμής επισκεπτόμενος κάθε σημείο των επιθέσεων και έχει προγραμματιστεί να εκφωνήσει ομιλία αργότερα σήμερα.
13-Novembre: l'hommage aux victimes de l'attaque à La Belle Équipe où 21 personnes ont été tuées pic.twitter.com/eNnyV9Etzg— BFMTV (@BFMTV) November 13, 2025
10 ans.— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) November 13, 2025
La douleur demeure. En fraternité, pour les vies fauchées, les blessés, les familles et les proches, la France se souvient.
