36χρονος στη Φλόριντα βίασε 17χρονη και έδωσε $6.000 στον ξάδερφό του για να τη σκοτώσει ώστε να μην τον καταγγείλει

Η δολοφονία σημειώθηκε, μάλιστα, μια ημέρα αφού η Ιζαμπέλα Σκαβέλι είχε αναφέρει τη σεξουαλική επίθεση στο γραφείο του Σερίφη 

Ένα αρρωστημένο σχέδιο για να δολοφονήσει την 17χρονη Ιζαμπέλα Σκαβέλι την οποία είχε κακοποιήσει σεξουαλικά προκειμένου αυτή να μην τον καταγγείλει έβαλε σε εφαρμογή ο 36χρονος Λέναρντ Γουάιτ από τη Φλόριντα, ο οποίος δεν δίστασε να δώσει 6.000 δολάρια στον ξάδελφό του προκειμένου να σκοτώσει την κοπέλα.

Ο Λέναρντ Γουάιτ που οργάνωσε το σχέδιο δολοφονίας της 17χρονης


Σύμφωνα με τον εισαγγελέα στην κεντρική περιφέρεια της Φλόριντα, ο 21χρονος Σέλντον Ρόμπινσον, ο οποίος είχε πληρωθεί από τον Γουάιτ που είναι ξάδερφός του, «πυροβόλησε αδιακρίτως» όταν η Σκαβέλι άνοιξε την πόρτα του σπιτιού της στις 7 Φεβρουαρίου 2023, σκοτώνοντας την ίδια και τραυματίζοντας τη μητέρα της.

«Η σφαίρα που σκότωσε την Σκαβέλι την χτύπησε στην πλάτη καθώς έτρεχε για να ζητήσει βοήθεια. Η μητέρα της χτυπήθηκε αρκετές φορές, αλλά επέζησε. Έπεσε στο έδαφος και είδε την κόρη της να πεθαίνει» είπε ο εισαγγελέας.

Ο Σέλντον Ρόμπινσον που τράβηξε τη σκανδάλη και σκότωσε την 17χρονη


Η δολοφονία σημειώθηκε, μάλιστα, μια ημέρα αφού η Σκαβέλι είχε καταγγείλει τη σεξουαλική επίθεση στο γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χερνάντο.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, ο Γουάιτ είχε δημοσιεύσει στο διαδίκτυο «αγγελία» ότι έψαχνε για δολοφόνο ενώ την ίδια περίοδο φρόντισε να βρίσκεται εκτός πολιτείας προκειμένου να μην σχετιστεί με το έγκλημα.

O Γουάιτ με τον ξάδερφό του, μάλιστα, φέρονται να είχαν συζητήσει ακόμη και το ενδεχόμενο να σκοτώσουν και έναν άλλο πιθανό μάρτυρα.

Και οι δύο αντιμετωπίζουν ποινές πολλαπλών ισοβίων όταν θα επιστρέψουν στο δικαστήριο για την έκδοση της ποινής τους τον Ιανουάριο.

