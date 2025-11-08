Βίντεο σοκ δείχνει γυναίκα που έχει εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε λεωφορείο της Ιρλανδίας

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τη στιγμή που επιβάτης ανοίγει μια βαλίτσα στο χώρο αποσκευών και βρίσκει μέσα μια γυναίκα

Οι αρχές της Ιρλανδίας ερευνούν ένα σοκαριστικό περιστατικό σε λεωφορείο της γραμμής Γκάλγουεϊ, όπου εντοπίστηκε γυναίκα κλεισμένη μέσα σε βαλίτσα, μετά τη δημοσιοποίηση βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η εταιρεία Citylink επιβεβαίωσε ότι συνεργάζεται με την αστυνομία της Ιρλανδίας, μετά την εμφάνιση βίντεο στο διαδίκτυο που δείχνει μια γυναίκα να βρίσκεται κλεισμένη μέσα σε βαλίτσα στο χώρο αποσκευών λεωφορείου της γραμμής Γκάλγουεϊ.

Στο επίμαχο βίντεο, η βαλίτσα φαίνεται τοποθετημένη στο πλάι, ενώ ακούγονται κραυγές από το εσωτερικό της. Το άτομο που καταγράφει πλησιάζει και ανοίγει το φερμουάρ, αποκαλύπτοντας μια γυναίκα που δείχνει τρομαγμένη και αποπροσανατολισμένη. Ένας άνδρας ακούγεται να τη ρωτά: «Ποιος σε έβαλε εκεί μέσα;», ενώ εκείνη, εμφανώς σοκαρισμένη, απαντά: «Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ», πριν καθίσει και πιάσει το κεφάλι της με τα χέρια.


Η Citylink, σε ανακοίνωσή της το βράδυ της Παρασκευής, ανέφερε ότι η γυναίκα ήταν «μη εξουσιοδοτημένη επιβάτιδα» σε ένα από τα δρομολόγιά της. «Είμαστε ενήμεροι για το βίντεο που δείχνει ένα μη εξουσιοδοτημένο άτομο σε μία από τις υπηρεσίες μας. Συνεργαστήκαμε πλήρως με την αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνάς τους», δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο μέσο Galway Beo.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η γυναίκα βρέθηκε μέσα στη βαλίτσα και μεταφέρθηκε με το λεωφορείο, ενώ δεν έχουν δοθεί ακόμη στη δημοσιότητα στοιχεία για την ταυτότητά της ή για το αν έχει κατατεθεί καταγγελία.

