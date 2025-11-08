Ναυτική δύναμη της ΕΕ εγγυάται την ασφάλεια ελληνόκτητου δεξαμενόπλοιου που υπέστη επίθεση πειρατών στον Κόλπο του Άντεν

Τα 24 μέλη του πληρώματος, ανάμεσά τους και 5 Έλληνες, είναι σώα και δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός - Η ναυτική δύναμη ανέφερε πως διενεργεί έρευνα για να εντοπίσει τους πειρατές