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Συναγερμός στο Λιχτενστάιν, χάκερς παραβίασαν οικονομικα δεδομένα από 31.000 εταιρείες, καταπιστεύματα και ιδρύματα
Συναγερμός στο Λιχτενστάιν, χάκερς παραβίασαν οικονομικα δεδομένα από 31.000 εταιρείες, καταπιστεύματα και ιδρύματα
Η κυβέρνηση του πριγκιπάτου ανακοίνωσε ότι η παραβίαση σημειώθηκε τη νύχτα της 29ης προς την 30ή Ιουλίου, όταν οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα
Συναγερμό έχει προκαλέσει στο Λιχτενστάιν μεγάλη κυβερνοεπίθεση, καθώς άγνωστοι χάκερ απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων της χώρας και αντέγραψαν δεδομένα που αφορούν περίπου 31.000 εταιρείες, ιδρύματα και καταπιστεύματα (trusts).
Όπως αναφέρει το Reuters, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου ανακοίνωσε ότι η παραβίαση σημειώθηκε τη νύχτα της 29ης προς την 30ή Ιουλίου, όταν οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν αντίγραφα στοιχείων περίπου 31.000 νομικών προσώπων που ήταν καταχωρισμένες στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων.
Το συγκεκριμένο μητρώο δημιουργήθηκε το 2021 στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν ή ωφελούνται τελικά από εταιρείες και άλλες νομικές δομές.
Το Λιχτενστάιν, ένα από τα μικρότερα αλλά και πλουσιότερα κράτη του κόσμου, φιλοξενεί χιλιάδες εταιρείες και καταπιστεύματα, αξιοποιώντας το ευνοϊκό φορολογικό του καθεστώς.
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως τα δεδομένα αλλοιώθηκαν ή διαγράφηκαν.
Παράλληλα, ο διευθυντής της Ένωσης Τραπεζών του Λιχτενστάιν, Σίμον Τρίμπελχορν, δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε τις τράπεζες της χώρας ούτε τα στοιχεία των πελατών τους.
«Πρόκειται για ένα δυσάρεστο περιστατικό, το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η κυβέρνηση του Λιχτενστάιν ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης, υπό την πρωθυπουργό Μπριγκίτε Χάας και τον υπουργό Δικαιοσύνης Εμάνουελ Σέντλερ.
Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης των φυσικών και νομικών προσώπων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη διαρροή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και την έκταση της παραβίασης.
Όπως αναφέρει το Reuters, η κυβέρνηση του πριγκιπάτου ανακοίνωσε ότι η παραβίαση σημειώθηκε τη νύχτα της 29ης προς την 30ή Ιουλίου, όταν οι δράστες κατάφεραν να εισέλθουν χωρίς εξουσιοδότηση στο πληροφοριακό σύστημα και να αντιγράψουν δεδομένα πριν οι αρμόδιες υπηρεσίες εντοπίσουν ύποπτη δραστηριότητα και θέσουν την πλατφόρμα εκτός λειτουργίας.
Σύμφωνα με τα πρώτα ευρήματα της έρευνας, οι κυβερνοεγκληματίες απέκτησαν αντίγραφα στοιχείων περίπου 31.000 νομικών προσώπων που ήταν καταχωρισμένες στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων.
Το συγκεκριμένο μητρώο δημιουργήθηκε το 2021 στο πλαίσιο της ενίσχυσης των μέτρων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και περιλαμβάνει πληροφορίες για τα φυσικά πρόσωπα που ελέγχουν ή ωφελούνται τελικά από εταιρείες και άλλες νομικές δομές.
Δημιουργήθηκε το 2021 το συγκεκριμένο μητρώο
Το Λιχτενστάιν, ένα από τα μικρότερα αλλά και πλουσιότερα κράτη του κόσμου, φιλοξενεί χιλιάδες εταιρείες και καταπιστεύματα, αξιοποιώντας το ευνοϊκό φορολογικό του καθεστώς.
Οι αρχές διευκρίνισαν ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις πως τα δεδομένα αλλοιώθηκαν ή διαγράφηκαν.
Δεν επηρεάστηκαν οι τράπεζες
Παράλληλα, ο διευθυντής της Ένωσης Τραπεζών του Λιχτενστάιν, Σίμον Τρίμπελχορν, δήλωσε ότι η κυβερνοεπίθεση δεν επηρέασε τις τράπεζες της χώρας ούτε τα στοιχεία των πελατών τους.
«Πρόκειται για ένα δυσάρεστο περιστατικό, το οποίο δεν πρέπει να υποτιμηθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Η κυβέρνηση του Λιχτενστάιν ανακοίνωσε ότι συγκρότησε ειδική ομάδα διαχείρισης κρίσης, υπό την πρωθυπουργό Μπριγκίτε Χάας και τον υπουργό Δικαιοσύνης Εμάνουελ Σέντλερ.
Συστάθηκε ομάδα διαχείρισης κρίσης
Παράλληλα, οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε διαδικασία ενημέρωσης των φυσικών και νομικών προσώπων που ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη διαρροή, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτότητα των δραστών και την έκταση της παραβίασης.
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