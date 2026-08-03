Νέος Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών στις ΗΠΑ ορκίστηκε ο Τζέι Κλέιτον, διαδέχεται την Τούλσι Γκάμπαρντ

ορκίστηκε τη Δευτέρα νέος Διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ (DNI), έπειτα από θυελλώδη ακρόαση στη Γερουσία, κατά την οποία αρνήθηκε να παραδεχθεί ευθέως ότι ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ηττήθηκε στις προεδρικές εκλογές του 2020.Διαδέχεται την, η οποία παραιτήθηκε τον Ιούνιο, έπειτα από σύντομη θητεία κατά την οποία συγκρούστηκε κατ’ επανάληψη με τους Δημοκρατικούς στο Κογκρέσο, καθώς την κατηγορούσαν ότι προωθούσε την πολιτική ατζέντα του Τραμπ και προωθούσε ισχυρισμούς που έχουν διαψευσθεί περί εκλογικής νοθείας.«Η ασφάλεια και η προστασία του αμερικανικού λαού θα μας καθοδηγεί και θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε ότι ο αμερικανικός λαός έχει πλήρη εμπιστοσύνη στην Κοινότητα Πληροφοριών μέσω της κατάλληλης εποπτείας, της διαφάνειας και της λογοδοσίας», ανέφερε ο Κλέιτον σε ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών. «Αυτό περιλαμβάνει την εγγύηση ότι το ζωτικό έργο της Κοινότητας Πληροφοριών μας δεν θα εργαλειοποιηθεί ποτέ για πολιτικά κίνητρα», πρόσθεσε, χρησιμοποιώντας έναν όρο που έχει υιοθετήσει ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του υπονοώντας ότι οι προηγούενες κυβερνήσεις καταχράστηκαν στην εξουσία τους για να τον στοχοποιήσουν.Την περασμένη εβδομάδα οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γερουσία επικύρωσαν τον διορισμό του Κλέιτον παρά τις αντιδράσεις των Δημοκρατικών που τον επέκριναν επειδή αρνήθηκε κατ’ επανάληψη να παραδεχτεί ότι ο Τραμπ ηττήθηκε το 2020 από τον Τζο Μπάιντεν.Ο Κλέιτον, που ήταν στο παρελθόνθα επιβλέπει στο εξής 18 υπηρεσίες πληροφοριών.