Roblox: Το Τέξας μηνύει την πλατφόρμα - «Βάζει τα κέρδη και τους παιδόφιλους πάνω από την ασφάλεια των παιδιών»

Ο νεαρός ήταν ένας από τους δύο εφήβους που συνελήφθησαν τότε στο πλαίσιο των ερευνών για διαδικτυακή τρομοκρατική προπαγάνδα. Η υπόθεση αυτή οδήγησε σε αυστηρότερο έλεγχο της πλατφόρμας στη Σιγκαπούρη και αναζωπύρωσε τη συζήτηση για την ευθύνη των εταιρειών τεχνολογίας στην προστασία ανηλίκων από ακραίο ή επικίνδυνο περιεχόμενο.