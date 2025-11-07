Roblox: Το Τέξας μηνύει την πλατφόρμα - «Βάζει τα κέρδη και τους παιδόφιλους πάνω από την ασφάλεια των παιδιών»
Roblox: Το Τέξας μηνύει την πλατφόρμα - «Βάζει τα κέρδη και τους παιδόφιλους πάνω από την ασφάλεια των παιδιών»
Ο γενικός εισαγγελέας της πολιτείας κατηγορεί την πλατφόρμα ότι «αγνοεί προκλητικά» τους νόμους για την ασφάλεια των παιδιών και «εξαπατά τους γονείς» σχετικά με τους κινδύνους για τους ανήλικους χρήστες
Ο γενικός εισαγγελέας του Τέξας, Κεν Πάξτον, ανακοίνωσε ότι κατέθεσε αγωγή κατά της διαδικτυακής πλατφόρμας βιντεοπαιχνιδιών Roblox, κατηγορώντας την ότι «αγνοεί προκλητικά» τους νόμους για την ασφάλεια των παιδιών και «εξαπατά τους γονείς» σχετικά με τους κινδύνους για τους ανήλικους χρήστες.
Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Πάξτον υποστήριξε ότι στην πλατφόρμα δρουν ανεξέλεγκτα σεξουαλικά αρπακτικά και κατήγγειλε την ιδιοκτήτρια εταιρεία ότι βάζει «τους ψηφιακούς παιδόφιλους και τα κέρδη» πάνω από την ασφάλεια των παιδιών του Τέξας. Η αγωγή έρχεται να προστεθεί στις πολυάριθμες νομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πλατφόρμα «γίγαντας» του online gaming με τους δεκάδες εκατομμύρια καθημερινούς χρήστες, οι οποίες αφορούν ζητήματα ασφάλειας στο διαδίκτυο και προστασίας ανηλίκων.
Η Roblox δήλωσε στο BBC ότι είναι «απογοητευμένη» από την αγωγή, η οποία – όπως ισχυρίζεται – βασίζεται σε «παραπλανητικούς ισχυρισμούς και υπερβολές χάριν εντυπωσιασμού». Εκπρόσωπος της εταιρείας ανέφερε σε δήλωσή του ότι η Roblox συμμερίζεται τη δέσμευση του Πάξτον για την προστασία των παιδιών στο διαδίκτυο και έχει εφαρμόσει μέτρα για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση κακόβουλων χρηστών από την πλατφόρμα.
Το Roblox είναι ιδιαίτερα δημοφιλές μεταξύ παιδιών και εφήβων, καθώς επιτρέπει στους χρήστες να παίζουν μόνοι τους ή με φίλους σε ένα εκτεταμένο διαδικτυακό περιβάλλον. Η πλατφόρμα, που προωθείται ως ασφαλής και εκπαιδευτική, περιλαμβάνει παιχνίδια που διδάσκουν προγραμματισμό, φυσική και δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων.
Ωστόσο, η δυνατότητα που προσφέρει στους χρήστες να δημιουργούν τα δικά τους παιχνίδια έχει οδηγήσει στην εμφάνιση περιεχομένου με βία ή σεξουαλικά στοιχεία, προκαλώντας ανησυχία για την επάρκεια των μηχανισμών εποπτείας και την ασφάλεια των ανηλίκων χρηστών.
Μία από τις λειτουργίες της Roblox που επιτρέπει στους χρήστες να εισέρχονται σε διαδικτυακούς servers και να συνομιλούν με αγνώστους έχει δεχθεί έντονη κριτική, καθώς θεωρείται ότι εκθέτει ανήλικους σε επικίνδυνα άτομα. Γονείς έχουν εκφράσει ανησυχίες, αναφέροντας περιστατικά όπου τα παιδιά τους ήρθαν αντιμέτωπα με ανάρμοστο περιεχόμενο ή ακόμη και κακοποίηση μέσα στην πλατφόρμα.
Ο Πάξτον κάλεσε τη Roblox να λάβει πιο δραστικά μέτρα για την προστασία των παιδιών από «αρρωστημένα και διεστραμμένα άτομα που κρύβονται πίσω από μια οθόνη». «Κάθε εταιρεία που επιτρέπει την κακοποίηση παιδιών θα αντιμετωπίσει την αμείλικτη δύναμη του νόμου», δήλωσε σε ανακοίνωσή του στο X.
Πριν από το Τέξας, δύο ακόμη αμερικανικές πολιτείες, το Κεντάκι και η Λουιζιάνα, είχαν επίσης καταθέσει αγωγές κατά της Roblox για τους πιθανούς κινδύνους που δημιουργεί η πλατφόρμα στους ανήλικους χρήστες της.
Ο διευθύνων σύμβουλος της Roblox, Ντέιβ Μπαζούκι, είχε δηλώσει παλαιότερα στο BBC ότι οι γονείς που νιώθουν άβολα με το να χρησιμοποιούν τα παιδιά τους την πλατφόρμα «πρέπει απλώς να τους απαγορεύσουν να το κάνουν». Όπως είπε, πιστεύει ακράδαντα ότι οι γονείς πρέπει να παίρνουν αυτού του είδους τις αποφάσεις για τα παιδιά τους.
Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει εφαρμόσει νέα εργαλεία για την ενίσχυση της επαλήθευσης ηλικίας και τη βελτίωση των μηχανισμών ασφαλείας, σε μια προσπάθεια να περιορίσει τους κινδύνους για τους νεαρούς χρήστες της.
Παρ' όλα αυτά, έχει απαγορευθεί σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Τουρκία, εξαιτίας αυξανόμενων ανησυχιών για την εκμετάλλευση ανηλίκων και την ανεπαρκή εποπτεία των χρηστών.
Το 2023, η Roblox βρέθηκε στο επίκεντρο ερευνών στη Σιγκαπούρη, όταν η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι ένας αυτο-ριζοσπαστικοποιημένος 16χρονος είχε ενταχθεί σε διαδικτυακούς «servers» με θεματολογία που αφορούσε το ISIS. Ο ανήλικος, σύμφωνα με τις αρχές, συμμετείχε σε ψηφιακά παιχνίδια που αναπαριστούσαν πραγματικές εμπόλεμες ζώνες, όπως αυτές της Συρίας.
