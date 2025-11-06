Συμφωνία Τραμπ με φαρμακοβιομηχανίες για μείωση των τιμών σκευασμάτων κατά του διαβήτη και της παχυσαρκίας

Η συμφωνία που ανακοινώθηκε σήμερα προβλέπει ότι ορισμένες από αυτές τις ενέσιμες θεραπείες θα είναι σύντομα διαθέσιμες στους Αμερικανούς σε μειωμένες τιμές ή θα καλύπτονται από τα δημόσια ασφαλιστικά συστήματα