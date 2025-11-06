Γαλλία: Ιδιοκτήτης σπιτιού έσκαβε για να φτιάξει πισίνα στην αυλή του και βρήκε... θησαυρό
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Χρυσός Θησαυρός Λυόν

Γαλλία: Ιδιοκτήτης σπιτιού έσκαβε για να φτιάξει πισίνα στην αυλή του και βρήκε... θησαυρό

Ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα - Στις 700 χιλιάδες ευρώ υπολογίζεται η αξία τους

Γαλλία: Ιδιοκτήτης σπιτιού έσκαβε για να φτιάξει πισίνα στην αυλή του και βρήκε... θησαυρό
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένας άνδρας ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα, συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ, ενώ έσκαβε μια πισίνα στον κήπο του στη Γαλλία, ανακοίνωσαν την Πέμπτη (6/11) οι τοπικές αρχές.

Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ανακάλυψε αυτό το πλούσιο «εύρημα» στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών, τον Μάιο και το ανέφερε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.

Οι αξιωματούχοι εκεί μόλις αποφάσισαν ότι μπορούσε να τα κρατήσει, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για αρχαιολογικό θησαυρό, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής.

Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πώς βρέθηκε εκεί και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της γης είχε πεθάνει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Οι πέντε ράβδοι και πολλά νομίσματα βρέθηκαν σε πλαστικές σακούλες, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres.

Ειδήσεις σήμερα:

Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ

Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων

Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Το νέο μήνυμα του παραολυμπιονίκη Στέλιου Μαλακόπουλου και της Continental για την οδική ασφάλεια

Η δεύτερη ταινία της καμπάνιας με τίτλο “Safety in Your Hands” αναδεικνύει τη σημασία της υπεύθυνης οδήγησης, της σωστής συντήρησης ελαστικών και της προσοχής στον δρόμο για όλους.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης