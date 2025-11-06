Ανακαλύπτουμε τις μοναδικές φόρμουλες της LA VIE EN ROSE και μετατρέπουμε την καθημερινή μας φροντίδα σε μια εμπειρία πολυτέλειας, επιστημονικής ακρίβειας και φυσικής ανανέωσης.
Γαλλία: Ιδιοκτήτης σπιτιού έσκαβε για να φτιάξει πισίνα στην αυλή του και βρήκε... θησαυρό
Γαλλία: Ιδιοκτήτης σπιτιού έσκαβε για να φτιάξει πισίνα στην αυλή του και βρήκε... θησαυρό
Ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα - Στις 700 χιλιάδες ευρώ υπολογίζεται η αξία τους
Ένας άνδρας ανακάλυψε ράβδους χρυσού και νομίσματα, συνολικής αξίας περίπου 700.000 ευρώ, ενώ έσκαβε μια πισίνα στον κήπο του στη Γαλλία, ανακοίνωσαν την Πέμπτη (6/11) οι τοπικές αρχές.
Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ανακάλυψε αυτό το πλούσιο «εύρημα» στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών, τον Μάιο και το ανέφερε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.
Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πώς βρέθηκε εκεί και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της γης είχε πεθάνει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Οι πέντε ράβδοι και πολλά νομίσματα βρέθηκαν σε πλαστικές σακούλες, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres.
Ο άνδρας, του οποίου το όνομα δεν δόθηκε στη δημοσιότητα, ανακάλυψε αυτό το πλούσιο «εύρημα» στο σπίτι του στην πόλη Νεβίλ-συρ-Σον, έξω από τη Λυών, τον Μάιο και το ανέφερε στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πολιτιστικών Υποθέσεων.
Οι αξιωματούχοι εκεί μόλις αποφάσισαν ότι μπορούσε να τα κρατήσει, καθώς δεν υπήρχε καμία ένδειξη ότι επρόκειτο για αρχαιολογικό θησαυρό, δήλωσε εκπρόσωπος της τοπικής αρχής.
🤑A Neuville-sur-Saône, dans le Rhône, un habitant a fortuitement découvert un véritable trésor dans son jardin en creusant une piscine : un pécule d’une valeur de 700 000 €. On vous raconte. #Rhône #Or #Lingots pic.twitter.com/vFQ0BWTI1X— Le Progrès (@Le_Progres) November 5, 2025
Δεν υπήρχαν ενδείξεις για το πώς βρέθηκε εκεί και ο προηγούμενος ιδιοκτήτης της γης είχε πεθάνει, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
Οι πέντε ράβδοι και πολλά νομίσματα βρέθηκαν σε πλαστικές σακούλες, ανέφερε η περιφερειακή εφημερίδα Le Progres.
Ειδήσεις σήμερα:
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Πίσω από τις κλειστές πόρτες: Τι ειπώθηκε στη συνάντηση επτά κορυφαίων εφοπλιστών με τον Mr Energy των ΗΠΑ
Ο θρυλικός θησαυρός των Αψβούργων βρέθηκε στον Καναδά - Στο φως το διαμάντι των 137 καρατίων
Μαίνεται η δικαστική διαμάχη για το Chateau Miraval: Ο Μπραντ Πιτ κατέθεσε αγωγή ύψους 35 εκατ. δολαρίων κατά της Αντζελίνα Τζολί
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα