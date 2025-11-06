Ο Τραμπ έβαλε πινακίδα «Οβάλ Γραφείο» με χρυσά καλλιγραφικά γράμματα
Ο Τραμπ έβαλε πινακίδα «Οβάλ Γραφείο» με χρυσά καλλιγραφικά γράμματα

Την ώρα που ανακαινίζει τον Λευκό Οίκο με το δικό του γούστο

Ο Τραμπ έβαλε πινακίδα «Οβάλ Γραφείο» με χρυσά καλλιγραφικά γράμματα
Μόνο σε έναν Τραμπ και το γούστο του θα μπορούσαμε να αποδώσουμε την πινακίδα που εμφανίστηκε έξω από το Οβάλ Γραφείο. Μπορεί να είναι ακόμη πρόχειρη, αλλά η πρόθεση του προέδρου είναι που μετράει.

«Οβάλ Γραφείο» («The Oval Office») γράφει η πινακίδα που προκάλεσε αντιδράσεις για τις ενέργειες του Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που το κράτος υπολειτουργεί λόγω του shutdown και πολλοί εργαζόμενοι περνούν όλο και πιο δύσκολα λόγω της πολυήμερης αναστολής καθηκόντων.

Παράλληλα, ο Τραμπ ανακαινίζει τον Λευκό Οίκο με το δικό του γούστο.

Προ ημερών κατεδαφίστηκε η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου και άρχισαν οι εργασίες για την κατασκευή μιας τεράστιας αίθουσας χορού, η οποία θα έχει και άφθονες χρυσές λεπτομέρειες.

«Πρώτον, η πινακίδα φαίνεται σκ...», έγραψε ο βουλευτής της Πενσυλβανίας Μάλκολμ Κεντάτα σχολιάζοντας φωτογραφίες της νέας πινακίδας.

Προσθέτει ότι «Δεύτερον, 43 εκατομμύρια Αμερικανοί δεν έχουν πρόσβαση στο SNAP [ενν. το πρόγραμμα για τα κουπόνια] και σε λίγες εβδομάδες τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης θα εκτοξευθούν ακόμη περισσότερο».

