Ο Τραμπ καυχιέται για το νέο του μπάνιο στον Λευκό Οίκο: «Μαρμάρινο και πολυτελές»
Με μαρμάρινο και χρυσό φινίρισμα, το μπάνιο εντυπωσιάζει – Φωτογραφίες από την ολοκλήρωση της τελευταίας ανακαίνισης
Σε ρυθμούς ανακαινίσεων κινείται ο Λευκός Οίκος, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπμετά το «γκρέμισμα» της Ανατολικής Πτέρυγας ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της τελευταίας του ανακαίνισης, ενός μαρμάρινου και χρυσού μπάνιου Lincoln.
Ο αμερικανός πρόεδρος εξέφρασε την υπερηφάνεια του για το ανακαινισμένο μπάνιο του στον Λευκό Οίκο, ανεβάζοντας φωτογραφίες στο Truth Social.
«Το ανακαινισμένο μπάνιο Lincoln στον Λευκό Οίκο – Πολυτελές, μαρμάρινο!», έγραψε στην ανάρτησή του, συνοδευόμενη από εικόνες του μπάνιου, που εντυπωσιάζει με τους λευκούς τόνους και τις επιχρυσωμένες βρύσες. Στη μία γωνία φαίνεται και το λευκό μπουρνούζι με τον προεδρικό αετό.
