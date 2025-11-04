Η ιστορία της Ελένης συνοψίζει τη φιλοσοφία της Vodafone: όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν ξεκινάς, έχεις τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να χαράξεις τη δική σου μοναδική πορεία ανάπτυξης.
Δραματική διάσωση παιδιού 15 μηνών που εγκλωβίστηκε σε αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στο Τέξας - Σωτήρια η ΚΑΡΠΑ από τους αστυνομικούς
Νόμιζαμε ότι είχε πεθάνει αλλά δεν θα μέναμε με τα χέρια σταυρωμένα, είπαν οι δύο ήρωες αστυνομικοί
Δραματικές στιγμές εκτυλίχθηκαν πριν από μερικά 24ωρα στο Τέξας όταν ένα αυτοκίνητο αναποδογύρισε και ένα κορίτσι 15 μηνών παγιδεύτηκε κάτω από το όχημα.
Σε βίντεο από κάμερες στις στολές των αστυνομικών που έσπευσαν στο σημείο έχει καταγραφεί καρέ-καρέ η επιχείρηση απεγκλωβισμού του μικρού παιδιού.
Όταν, μάλιστα, οι αστυνομικοί έβγαλαν το παιδί κάτω από το αυτοκίνητο, το μικρό κορίτσι δεν είχε τις αισθήσεις του και χρειάστηκε να του γίνει ΚΑΡΠΑ, η οποία ευτυχώς είχε αποτέλεσμα μετά από λίγα δευτερόλεπτα με το κοριτσάκι να βάζει τα κλάματα.
Περιγράφοντας τις σκηνές που έζησαν, οι δύο αστυνομικοί έκαναν λόγο για μια πολύ κρίσιμη κατάσταση: «Νόμιζα ότι είχε πεθάνει αλλά δεν θα μέναμε με τα χέρια σταυρωμένα. Οπότε ξεκινήσαμε τις μαλάξεις προσευχόμενοι ότι ο Κύριος θα δώσει μια λύση. Όλοι βοήθησαν και αργά αλλά σταθερά, τελικά ανέκτησε τις αισθήσεις του το παιδί».
«Παρά την εκπαίδευση που έχουμε πάρει και τα σενάρια που έχουμε αντιμετωπίσει, τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για την εικόνα να βλέπεις ένα μωρό σε αυτή την κατάσταση. Το να ακούσω, όμως, το κλάμα της ήταν το πιο γλυκό πράγμα που έχω ακούσει στη ζωή μου» συμπλήρωσε ο δεύτερος αστυνομικός.
WARNING: SENSITIVE CONTENT— Reuters (@Reuters) November 3, 2025
Fort Worth, Texas, police shared bodycam video of officers giving aid to a baby trapped under a vehicle in a crash pic.twitter.com/KwW3ARLvmy
