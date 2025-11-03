Με 56 χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η Coca-Cola (Coca-Cola Τρία Έψιλον και Coca-Cola Hellas) αποδεικνύει πως η πραγματική αξία μιας εταιρείας δεν μετριέται μόνο στην παραγωγή και στις πωλήσεις, αλλά στη δυνατότητα να ανοίγει ορίζοντες για την κοινωνία, την οικονομία, την ανάπτυξη. Για το μέλλον όλων μας.
Ο Χέγκσεθ επισκέφθηκε την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας - Δείτε βίντεο
Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Αμερικανός υπουργός Άμυνας στην περιοχή εδώ και οκτώ χρόνια
Ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, επισκέφθηκε σήμερα (3/11) την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη στα σύνορα μεταξύ Βόρειας και Νότιας Κορέας, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Άμυνας στην περιοχή εδώ και οκτώ χρόνια.
Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας, Αν Γκιου- Μπακ, συνόδευσε τον Αμερικανό ομόλογό του στο Πανμουνζόμ, το μόνο μέρος όπου βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλο, οι Νοτιοκορεάτες και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες.
Ο Αν και ο Χέγκσεθ πρόκειται να συζητήσουν την αμυντική ετοιμότητα έναντι της Βόρειας Κορέας και τη συνεργασία Ουάσινγκτον- Σεούλ αναφορικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την κυβερνοάμυνα, σημείωσε το υπουργείο.
Παράλληλα αναμένεται να αναφερθούν στα διμερή σχέδια για την αντιμετώπιση «του περιβάλλοντος ασφαλείας και των απειλών που αλλάζουν» με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Η Ουάσινγκτον εξετάζει να καταστήσει πιο ευέλικτο τον ρόλο των 28.500 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Νότια Κορέα, με στόχο να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία εν μέσω ανησυχιών για τις κινεζικές ενέργειες στη Νότια Σινική Θάλασσα και γύρω από την Ταϊβάν.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι υπάρχει σχέδιο οι αμερικανικές δυνάμεις να γίνουν πιο ευέλικτες για να μπορούν ενδεχομένως να επιχειρούν εκτός της κορεατικής χερσονήσου, απαντώντας σε ένα ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως να υπερασπιστούν την Ταϊβάν και να ελέγξουν την αυξανόμενη στρατιωτική επιρροή της Κίνας.
Η επίσκεψη Χέγκσεθ πραγματοποιείται μετά την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ασία την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα ήθελε πολύ» να συναντηθεί με τον ηγέτη της Β'ορειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.
Ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Κιμ τον Ιούνιο του 2019 στο Πανμουνζόν, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Τραμπ είχε γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Κορέα, αφού πέρασε για λίγο τα σύνορα προτού επιστρέψει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.
Ο Νοτιοκορεάτης υπουργός Άμυνας, Αν Γκιου- Μπακ, συνόδευσε τον Αμερικανό ομόλογό του στο Πανμουνζόμ, το μόνο μέρος όπου βρίσκονται απέναντι ο ένας από τον άλλο, οι Νοτιοκορεάτες και οι Βορειοκορεάτες στρατιώτες.
Οι δύο υπουργοί «επαναβεβαίωσαν την ισχύ της κοινής αμυντικής τους θέσης και τη στενή συνεργασία μεταξύ Νότιας Κορέας και Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Άμυνας της Νότιας Κορέας.
U.S. Defense Secretary Pete Hegseth arrived for a tour at South Korea’s Demilitarized Zone border with North Korea. pic.twitter.com/IQGMaaDcjZ— NTD News (@NTDNews) November 3, 2025
Ο Αν και ο Χέγκσεθ πρόκειται να συζητήσουν την αμυντική ετοιμότητα έναντι της Βόρειας Κορέας και τη συνεργασία Ουάσινγκτον- Σεούλ αναφορικά με την περιφερειακή ασφάλεια και την κυβερνοάμυνα, σημείωσε το υπουργείο.
Παράλληλα αναμένεται να αναφερθούν στα διμερή σχέδια για την αντιμετώπιση «του περιβάλλοντος ασφαλείας και των απειλών που αλλάζουν» με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών.
Η Ουάσινγκτον εξετάζει να καταστήσει πιο ευέλικτο τον ρόλο των 28.500 Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στη Νότια Κορέα, με στόχο να διατηρήσει την ισορροπία δυνάμεων στην Ασία εν μέσω ανησυχιών για τις κινεζικές ενέργειες στη Νότια Σινική Θάλασσα και γύρω από την Ταϊβάν.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επισημάνει ότι υπάρχει σχέδιο οι αμερικανικές δυνάμεις να γίνουν πιο ευέλικτες για να μπορούν ενδεχομένως να επιχειρούν εκτός της κορεατικής χερσονήσου, απαντώντας σε ένα ευρύτερο φάσμα απειλών, όπως να υπερασπιστούν την Ταϊβάν και να ελέγξουν την αυξανόμενη στρατιωτική επιρροή της Κίνας.
Η επίσκεψη Χέγκσεθ πραγματοποιείται μετά την περιοδεία του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στην Ασία την προηγούμενη εβδομάδα, στο πλαίσιο της οποίας ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι «θα ήθελε πολύ» να συναντηθεί με τον ηγέτη της Β'ορειας Κορέας, Κιμ Γιονγκ Ουν.
Ο Τραμπ είχε συναντηθεί με τον Κιμ τον Ιούνιο του 2019 στο Πανμουνζόν, κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο. Τότε ο Τραμπ είχε γίνει ο πρώτος εν ενεργεία Αμερικανός πρόεδρος που πάτησε το πόδι του στη Βόρεια Κορέα, αφού πέρασε για λίγο τα σύνορα προτού επιστρέψει στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη.
Πριν τη συνάντηση αυτή ο τότε υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Τζέιμς Μάτις, είχε επισκεφθεί την αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη τον Οκτώβριο του 2017.
