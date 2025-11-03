Βρήκαν τον δράστη του βιασμού και της δολοφονίας 9χρονης πριν από 63 χρόνια σε εκκλησία στην Πενσιλβάνια

Μετά τη δολοφονία της 9χρονης, ο Σρέιντερ μετακόμισε στη Λουιζιάνα όπου παντρεύτηκε. Όμως και τότε διέπραξε βιασμούς με θύματα τις ανάπηρες κόρες της συζύγου του, καθώς και δύο κορίτσια που το ζευγάρι είχε υιοθετήσει.Ο Σρέιντερ είχε καταδικαστεί σε ποινή 21 ετών για τον θάνατο ενός εκ των υιοθετημένων κοριτσιών ανήμερα του Halloween του 1970 αφού η σύζυγός του τον έδιωξε από το σπίτι τους μετά από καβγά με τον ίδιο να ορκίζεται να επιστρέψει και «να κάψει το σπίτι και να σκοτώσει όλες τις σκύλες που βρίσκονται μέσα».