Οι Μαλδίβες γίνονται η πρώτη χώρα στον κόσμο που απαγορεύει το κάπνισμα σε όσους γεννήθηκαν μετά το 2007

Το μέτρο αφορά όχι μόνο τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιωτικού κράτους
Οι Μαλδίβες έγιναν η πρώτη χώρα στον κόσμο που εφαρμόζει γενεαλογική απαγόρευση καπνίσματος, απαγορεύοντας τη χρήση, την αγορά και την πώληση προϊόντων καπνού σε όλους όσοι έχουν γεννηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2007.
Η απόφαση, που είχε προαναγγείλει ο πρόεδρος Μοχάμεντ Μουίζου, τέθηκε σε ισχύ από την 1η Νοεμβρίου και, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της χώρας, στοχεύει «στην προστασία της δημόσιας υγείας και στη δημιουργία μιας γενιάς χωρίς καπνό».
«Όσοι έχουν γεννηθεί την 1η Ιανουαρίου 2007 ή αργότερα, απαγορεύεται να αγοράζουν, να χρησιμοποιούν ή να κατέχουν προϊόντα καπνού στις Μαλδίβες», αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση. Η απαγόρευση ισχύει για όλες τις μορφές καπνού, ενώ τα καταστήματα υποχρεούνται να ελέγχουν την ηλικία των αγοραστών πριν από κάθε πώληση.
Το μέτρο αφορά όχι μόνο τους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιωτικού κράτους, το οποίο αποτελείται από 1.191 κοραλλιογενείς νησίδες και είναι παγκοσμίως γνωστό για τον πολυτελή τουρισμό του.
Παράλληλα, η κυβέρνηση των Μαλδίβων διατηρεί πλήρη απαγόρευση στην εισαγωγή, πώληση, κατοχή και χρήση ηλεκτρονικών τσιγάρων και συσκευών ατμίσματος, ανεξαρτήτως ηλικίας.
Η πώληση προϊόντων καπνού σε ανήλικους επιφέρει πρόστιμο 50.000 ρουφίγιες (περίπου 3.200 δολάρια), ενώ η χρήση συσκευών ατμίσματος τιμωρείται με πρόστιμο 5.000 ρουφίγιες (320 δολάρια).
Αντίστοιχη νομοθετική πρόταση βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ στη Νέα Ζηλανδία –που υπήρξε η πρώτη χώρα που θέσπισε ανάλογη απαγόρευση– ο νόμος καταργήθηκε τον Νοέμβριο του 2023, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την εφαρμογή του.
