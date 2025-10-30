Δικαίωση για τον πρίγκιπα Ουίλιαμ και την Κέιτ: Κέρδισαν τη δίκη κατά του Paris Match για παραβίαση της ιδιωτικότητάς τους

Είναι η δεύτερη φορά που το πριγκιπικό ζεύγος δικαιώνεται σε μήνυση που έχει υποβάλει σε βάρος ενός γαλλικού περιοδικού, έπειτα από εκείνη σε βάρος του Closer το 2012