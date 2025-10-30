Η τρανς γιαγιά αγνοούμενου τετράχρονου στην Αυστραλία απείλησε με κυνηγετικό όπλο δημοσιογράφο της Daily Mail - Δείτε βίντεο

Η Shannon Murray ανακάλυψε ότι ο Gus είχε εξαφανιστεί όταν πήγε να τον φωνάξει για φαγητό. Εκείνη τη στιγμή η ίδια βρισκόταν μέσα στο σπίτι και φρόντιζε τον ενός έτους αδερφό του, Ronnie.Πηγές κοντά στην οικογένεια έχουν αποκαλύψει αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ του πατέρα του Gus, Joshua Lamont, και της οικογένειας Murray. Ο πατέρας του αγοριού ζούσε δύο ώρες μακριά και είχε έρθει σε σύγκρουση με τη Josie καθώς ήταν δυσαρεστημένος με το γεγονός ότι τα παιδιά του μεγάλωναν σε αυτό το απομακρυσμένο κτήμα.Η μητέρα του Gus φέρεται να βρισκόταν περίπου 10 χιλιόμετρα μακριά από το αγρόκτημα, μαζί με την Josie, αναζητώντας χαμένα πρόβατα, όταν ο γιος της εξαφανίστηκε.Η αστυνομία πιστεύει ότι είναι πιθανό το παιδί να απομακρύνθηκε για να ψάξει τη μητέρα του.