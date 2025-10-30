Η Κίνα ενέκρινε τη συμφωνία μεταβίβασης του TikTok, είπε ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών

ενέκρινε την συμφωνία μεταβίβασης για την εφαρμογή βίντεο μικρής διάρκειας, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, προσθέτοντας ότι αναμένει ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.«Στην Κουάλα Λουμπούρ, ολοκληρώσαμε τη συμφωνία για το Tik Tok με όρους που ενέκρινε η Κίνα, και αναμένω ότι θα προχωρήσει τις ερχόμενες εβδομάδες και μήνες και θα δούμε επιτέλους μια λύση σε αυτό» δήλωσε στην εκπομπήμετά τη συνάντηση του προέδρουμε τον Κινέζο ηγέτηΤο υπουργείο Εμπορίου της Κίνας αναφέρει σε ανακοίνωση του νωρίτερα σήμερα ότι η Κίνα θα χειριστεί κατάλληλα τα ζητήματα που σχετίζονται με τομε τις Ηνωμένες Πολιτείες.