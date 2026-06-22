Ο Μαγιάρ προαναγγέλλει καθαίρεση του Ούγγρου προέδρου και συνταγματική μεταρρύθμιση
Ο Μαγιάρ προαναγγέλλει καθαίρεση του Ούγγρου προέδρου και συνταγματική μεταρρύθμιση
Ο Ούγγρος πρωθυπουργός είπε πως θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς
Ο πρωθυπουργός της Ουγγαρίας Πέτερ Μαγιάρ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα προχωρήσει στην απομάκρυνση του προέδρου της Ουγγαρίας από το αξίωμά του μέσω συνταγματικής τροπολογίας και θα ξεκινήσει συνταγματική μεταρρύθμιση το φθινόπωρο.
Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.
Ο Μαγιάρ ανέφερε επίσης σε ομιλία του στο κοινοβούλιο ότι η κυβέρνησή του θα λάβει ευρείας κλίμακας οικονομικά, πολιτικά και νομικά μέτρα για την εξάλειψη της διαφθοράς στην Ουγγαρία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας Εθνικής Υπηρεσίας Προστασίας και Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα