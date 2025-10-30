Φαιντανύλη: Το «αγκάθι» στις αμερικανοκινεζικές σχέσεις που συζήτησαν Τραμπ και Σι - Σε ποια συμφωνία κατέληξαν

Πολλές από τις ουσίες που απαιτούνται για τη συνθετικά παραγόμενη φαιντανύλη προέρχονται από την Κίνα. Από εκεί εξάγονται στην Κεντρική και Λατινική Αμερική, όπου γίνεται η επεξεργασία σε παράνομα εργαστήρια και στη συνέχεια πωλούνται στην μαύρη αγορά. Σύμφωνα με την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών (Drug Enforcement Administration DEA), το 2022 κατασχέθηκαν στις ΗΠΑ περισσότερα από 50,6 εκατομμύρια δισκία φαιντανύλης και πάνω από 4500 κιλά σκόνης φαιντανύλης. Η υπηρεσία αναφέρει ότι αυτό ισοδυναμεί με «περισσότερες από 379 εκατομμύρια δυνητικά θανατηφόρες δόσεις φαιντανύλης». Αυτό θα ήταν αρκετό για να σκοτωθεί σχεδόν ολόκληρος ο πληθυσμός των ΗΠΑ, δηλαδή 333 εκατομμύρια άνθρωποι...