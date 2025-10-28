18χρονη τρανς στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση στο σχολείο της ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου

Η 18χρονη δήλωσε ένοχη για το κακούργημα της συνωμοσίας για διάπραξη φόνου, με αντάλλαγμα ποινή φυλάκισης έως 12,5 ετών και πέντε έτη επιτήρησης