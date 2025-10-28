Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
18χρονη τρανς στις ΗΠΑ ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση στο σχολείο της ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου
Η 18χρονη δήλωσε ένοχη για το κακούργημα της συνωμοσίας για διάπραξη φόνου, με αντάλλαγμα ποινή φυλάκισης έως 12,5 ετών και πέντε έτη επιτήρησης
Μαζική δολοφονία την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στο γυμνάσιό της στην Ιντιάνα ομολόγησε ότι σχεδίαζε η 18χρονη τρανς Τρίνιτι Σόκλεϊ.
Η Σόκλεϊ, η οποία, σύμφωνα με τις αρχές, αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας και χρησιμοποιεί το όνομα Τζέιμι, συνελήφθη τον Φεβρουάριο, αφού η αστυνομία έλαβε πληροφορία ότι είχε πρόσβαση σε ένα AR-15, είχε αγοράσει αλεξίσφαιρο γιλέκο και είχε εμμονή με τους μαζικούς δολοφόνους.
Όταν οι αστυνομικοί έψαξαν το σπίτι της 18χρονης βρήκαν ένα αυτοσχέδιο βωμό αφιερωμένο στον δολοφόνο του Πάρκλαντ στη Φλόριντα, Νίκολας Κρουζ.
Η 18χρονη δήλωσε ένοχη για το κακούργημα της συνωμοσίας για διάπραξη φόνου, με αντάλλαγμα ποινή φυλάκισης έως 12,5 ετών και πέντε έτη επιτήρησης, σύμφωνα με την εισαγγελία της κομητείας Μόργκαν.
Εκτός από την ποινή, η Σόκλεϊ απαγορεύεται επίσης να ερευνά μαζικούς δολοφόνους σε σχολεία για όλη της τη ζωή και θα υποχρεωθεί να κατεβάσει λογισμικό παρακολούθησης σε όλες τις ηλεκτρονικές συσκευές της, ώστε να μπορεί να ελέγχεται. Παράλληλα θα της απαγορευτεί να κατέχει όπλο και θα πρέπει να πληρώσει για ψυχολογική υποστήριξη.
Σύμφωνα με τη New York Post η 18χρονη βρισκόταν σε ψυχολογική κρίση μετά τον πρόσφατο θάνατο της μητέρας της από υπερβολική δόση. Η ίδια φέρεται, επίσης, να είχε υποστεί bullying στο σχολείο μετά τον σοβαρό τραυματισμό της και του πατέρα της σε ατύχημα το 2022.
Όπως έγινε γνωστό σε ημερολόγιά της βρήκαν σβάστικες και φράσεις όπως «Σας μισώ όλους, ΠΕΘΑΝΕΤΕ, ΠΕΘΑΝΕΤΕ, ΠΕΘΑΝΕΤΕ».
