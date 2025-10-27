Το Divani Athens Spa & Thalasso Center συνδυάζει πολυτέλεια, ηρεμία και κορυφαίες θεραπείες για πλήρη ανανέωση και χαλάρωση, σε ένα μοναδικό περιβάλλον ευεξίας.
Έκλεισαν για μερικές ώρες δύο αεροδρόμια της Μόσχας εξαιτίας ουκρανικών drones
Έκλεισαν για μερικές ώρες δύο αεροδρόμια της Μόσχας εξαιτίας ουκρανικών drones
Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές κατά την επιδρομή των ουκρανικών drones
Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε το βράδυ της Κυριακής δεκάδες ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη που κατευθύνονταν προς τη Μόσχα, ενώ για λόγους ασφαλείας έκλεισαν δύο από τα τέσσερα αεροδρόμια της ρωσικής πρωτεύουσας, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές.
Μέσα σε διάστημα πέντε ωρών, η αντιαεροπορική άμυνα κατέρριψε 28 εχθρικά drones, ανέφερε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Telegram.
Περίπου 40 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδος), η ρωσική υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (Rosaviatsiya) αποφάσισε την αναστολή λειτουργίας των αεροδρομίων Ντομοντέντοβο και Ζουκόφσκι για λόγους ασφαλείας.
Δεν υπήρξαν αναφορές για ζημιές κατά την επιδρομή των ουκρανικών drones. Οι ρωσικές αρχές δεν αποκαλύπτουν την πλήρη κλίμακα των ζημιών εξαιτίας ουκρανικών επιθέσεων στη χώρα, εκτός εάν αφορούν πλήγματα σε μη στρατιωτικούς στόχους.
Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από ουκρανικής πλευράς. Το Κίεβο έχει δηλώσει ότι οι επιθέσεις του αποσκοπούν στην καταστροφή υποδομών που θεωρούνται ζωτικής σημασίας για τη διεξαγωγή των ρωσικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στην Ουκρανία.
