Τραγωδία στη Σαρδηνία: Νεκρός 25χρονος σε τροχαίο, ο πυροσβέστης που έσπευσε σε βοήθεια ήταν ο πατέρας του
Το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν πέντε νέοι που πήγαιναν σε πάρτι, έπεσε από γέφυρα σε βάθος περίπου 15 μέτρων

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (25/10) στη Σαρδηνία, με έναν 25χρονο να χάνει τη ζωή του. Σύμφωνα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του, πυροσβέστης της περιοχής, ήταν ανάμεσα στους πρώτους που έφτασαν για να απεγκλωβίσουν τα θύματα.

Το δυστύχημα συνέβη στο Τέμπιο όταν το όχημα, στο οποίο επέβαιναν πέντε φίλοι που κατευθύνονταν σε πάρτι, εξετράπη από την πορεία του για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους και έπεσε από γέφυρα, σε βάθος περίπου 15 μέτρων.

Σύμφωνα με την εφημερίδα La Nuova Sardegna, ο οδηγός κατάφερε να βγει μόνος του από το όχημα και να τρέξει μέχρι ένα κοντινό σπίτι για να ζητήσει βοήθεια, καθώς στην περιοχή δεν υπήρχε σήμα κινητής τηλεφωνίας.

Οι πυροσβέστες χρειάστηκαν να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, σε απόκρημνο έδαφος, προκειμένου να προσεγγίσουν το αυτοκίνητο και να απεγκλωβίσουν τους επιβαίνοντες. Οι τέσσερις τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της περιοχής, ενώ η αστυνομία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

Δείτε βίντεο από το σημείο:


