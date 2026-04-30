Στα $112 ευρώ το πετρέλαιο: Διατηρεί κέρδη, αλλά υποχωρεί από τα υψηλά τετραετίας των 125 δολαρίων
Νωρίτερα, το Brent εκτινάχθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, μετά από πληροφορίες ότι ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανά σενάρια δράσης κατά του Ιράν
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του πετρελαίου Brent κινούνται στο επίπεδο των 112 δολαρίων ανά βαρέλι, παρουσιάζοντας σχετική αποκλιμάκωση μετά το ράλι που οδήγησε νωρίτερα τις τιμές στα 125 δολάρια.
Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 111,9 δολάρια με άνoδο 1,5% και το αμερικανικό αργό WTI στα 108 δολάρια με κέρδη 1,3%.
Νωρίτερα, τα συμβόλαια του Brent εκτινάχθηκαν στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022, μετά από πληροφορίες ότι ο αμερικανικός στρατός πρόκειται να ενημερώσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για πιθανά σενάρια δράσης κατά του Ιράν, εντείνοντας τους φόβους για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης.
Παράλληλα, ο Τραμπ φέρεται να απέρριψε πρόταση της Τεχεράνης και επανέλαβε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό έως ότου επιτευχθεί συμφωνία για το πυρηνικό πρόγραμμα, υπονομεύοντας περαιτέρω τις προοπτικές διπλωματικής επίλυσης.
Από την πλευρά τους, οι ιρανικές αρχές προειδοποίησαν για αντίποινα σε περίπτωση συνέχισης του αποκλεισμού, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι επιχειρεί να εξαναγκάσει την Τεχεράνη σε υποχώρηση μέσω οικονομικής πίεσης και εσωτερικής αποσταθεροποίησης.
Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία για τα αποθέματα στις ΗΠΑ κατέγραψαν απότομη πτώση σε αργό και καύσιμα, ενώ οι εξαγωγές εκτινάχθηκαν σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ξεπερνώντας τα 6 εκατ. βαρέλια ημερησίως, γεγονός που υποδηλώνει περαιτέρω σύσφιγξη της παγκόσμιας προσφοράς εν μέσω συνεχιζόμενων γεωπολιτικών αναταράξεων.
