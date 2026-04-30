Ο Στίβεν Φράι κατέθεσε αγωγή 100.000 λιρών κατά διοργανωτών συνεδρίου μετά από σοβαρό τραυματισμό σε πτώση από σκηνή

Λονδίνο. Αγωγή με την οποία ζητά αποζημίωση ύψους έως και 100.000 λιρών κατέθεσε ο Στίβεν Φράι , μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη σε πτώση από σκηνή κατά τη διάρκεια τεχνολογικού συνεδρίου στο

Το περιστατικό σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2023, όταν ο 68χρονος παρουσιαστής και συγγραφέας συμμετείχε ως κεντρικός ομιλητής στο συνέδριο CogX, το οποίο πραγματοποιήθηκε στη μουσική σκηνή O2 Arena. Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Φράι είχε μόλις ολοκληρώσει την ομιλία του για την Τεχνητή Νοημοσύνη και αποχωρούσε από τη σκηνή, όταν έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων, καταλήγοντας σε τσιμεντένιο δάπεδο.





τραυματισμός του κρίθηκε σοβαρός, καθώς υπέστη πολλαπλά κατάγματα στο δεξί του πόδι, τέσσερα κατάγματα στη λεκάνη και κατάγματα σε πλευρά. Μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο, ενώ για μεγάλο χρονικό διάστημα στη συνέχεια χρειάστηκε να χρησιμοποιεί μπαστούνι για τη μετακίνησή του.

Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, ο Φράι στρέφεται νομικά κατά της εταιρείας CogX Festival Ltd, που διοργάνωσε το συνέδριο, καθώς και κατά της δημιουργικής εταιρείας Blonstein Events Ltd. Στην αγωγή του υποστηρίζει ότι το ατύχημα οφείλεται σε αμέλεια και παραβίαση υποχρεώσεων ασφαλείας εκ μέρους των υπευθύνων.

Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στα έγγραφα: «Ο ενάγων διεκδικεί αποζημίωση για σωματικές βλάβες που υπέστη στις 14 Σεπτεμβρίου 2023 στην O2 Arena του Λονδίνου, κατά τη διάρκεια συμμετοχής του στο CogX Festival, όπου είχε προσκληθεί να δώσει ομιλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασής του και ενώ αποχωρούσε προς τα παρασκήνια, έπεσε από ύψος περίπου δύο μέτρων σε τσιμεντένιο δάπεδο».

Στην ίδια καταγραφή επισημαίνεται ότι «το περιστατικό προκλήθηκε από αμέλεια και/ή παραβίαση νόμιμων υποχρεώσεων των εναγομένων, οι οποίοι δεν διασφάλισαν ότι ο χώρος της σκηνής και των παρασκηνίων ήταν ασφαλής, επαρκώς φωτισμένος και κατάλληλα προστατευμένος ώστε να αποτραπεί πτώση από ύψος».

Σε δήλωση στο BBC News εκπρόσωπος της CogX δήλωσε ότι η εταιρεία δεν μπορεί να κάνει κάποιο σχόλιο όσο η νομική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, σημειώνοντας ωστόσο ότι υπήρξε έντονη ανησυχία για την κατάσταση του Φράι μετά το ατύχημα και εκφράζοντας ευχές για πλήρη ανάρρωση.