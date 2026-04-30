Βραζιλία: Παίκτης που ήθελε η ΑΕΚ, έχασε... τρία πέναλτι σε έξι λεπτά με την Γκρέμιο, δείτε βίντεο
Ένα ματς που θα του μείνει αξέχαστο πραγματοποίησε ο Κάρλος Βινίσιους της Γκρέμιο, καθώς στην αναμέτρηση του Copa Sudamericana κόντρα στην Παλεστίνο ο Βραζιλιάνος επιθετικός είχε τρεις ευκαιρίες να ευστοχήσει από την άσπρη βούλα, αλλά απέτυχε σε όλες!

Ο Κάρλος Βινίσιους είχε απασχολήσει την ΑΕΚ το καλοκαίρι του 2024, λίγο καιρό πριν αποκτηθεί εν τέλει ο Φραντζί Πιερό για την κορυφή της επίθεσης της Ένωσης. Οι Κιτρινόμαυροι είχαν επικοινωνήσει με τον Βραζιλιάνο επιθετικό και εξέταζαν πολύ «ζεστά» την υπόθεσή του, αλλά εν τέλει δεν υπήρξε συμφωνία. Πλέον αγωνίζεται στην πατρίδα του με τη φανέλα της Γκρέμιο.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τετέ, κέρδισε πέναλτι στο 16ο λεπτό. Στην πρώτη εκτέλεση, ο Σεμπαστιάν Πέρες έδιωξε την μπάλα, όμως ο VAR υπέδειξε πως ο ίδιος είχε κουνηθεί από τη γραμμή του και δόθηκε επανάληψη. Ο Βινίσιους ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, άλλαξε γωνία, αλλά ο Πέρες απέκρουσε ξανά ενώ η μπάλα είχε βρει πρώτα στο δοκάρι. Για δεύτερη φορά, ο VAR διαπίστωσε ότι υπήρχε παράβαση του τερματοφύλακα, που είχε φύγει ξανά από τη θέση του.

Ο Βινίσιους αρνήθηκε να δώσει την μπάλα σε οποιονδήποτε άλλο συμπαίκτη του. Στην τρίτη του προσπάθεια, ο φορ της Γκρέμιο γλίστρησε την ώρα της εκτέλεσης, επιτρέποντας στον Πέρες να ολοκληρώσει ένα χατ-τρικ αποκρούσεων στο ίδιο πέναλτι!

Δείτε το βίντεο


PALESTINO vs. GRÊMIO | HIGHLIGHTS | CONMEBOL SUDAMERICANA 2026
Δείτε Επίσης