Οι ήρωες του Χάρκοβο: Πώς 48 παιδιά σώθηκαν από επίθεση ρωσικού drone σε νηπιαγωγείο
Η δραματική διάσωση που συγκίνησε τον κόσμο - Τα 48 παιδιά ήταν παγιδευμένα στο υπόγειο της κατεστραμμένης σχολικής αίθουσας
Η εικόνα του Ουκρανού Major-General Oleksandr Volobuev να κρατά ένα μικρό παιδί τυλιγμένο μέσα στο παλτό του, με δύο μικρά ροζ παπούτσια να προεξέχουν, έγινε viral και σύμβολο γενναιότητας και αντίστασης. Το περιστατικό συνέβη στο νηπιαγωγείο Honey Academy στο Χάρκοβο, μετά από άμεση πλήξη με ρωσικό drone.
Με 48 παιδιά παγιδευμένα στο υπόγειο της κατεστραμμένης σχολικής αίθουσας, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να τα βγάλουν όλα με ασφάλεια, παρά την φωτιά, τα κατεστραμμένα δώματα και τον καπνό.
Ο Fedir Uhnenko, υπεύθυνος Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, επίσης συμμετείχε στη διάσωση, κουβαλώντας ένα αγόρι μέσα από τον καπνό και τα ερείπια. «Το καθησύχαζα συνεχώς, του έλεγα ότι όλα θα πάνε καλά», περιέγραψε.
Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για επίθεση σε νηπιαγωγείο. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο προκλητική».
Για τα παιδιά που έσωσε, ευχήθηκε: «Φυσικά, μόνο καλές, ευτυχισμένες ζωές. Αλλά όχι μόνο τα δικά μας παιδιά. Θέλω όλα τα παιδιά να ζήσουν ειρηνικά».
Η κλήση για βοήθεια«Μας ειδοποίησαν ότι υπήρξε επίθεση στο νηπιαγωγείο», είπε ο Volobuev. «Γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν παιδιά εκεί, ξεκινήσαμε αμέσως».
A Russian drone strike hit a kindergarten in Kharkiv – after a massive attack overnight. Unfortunately, one person has been killed – my condolences to the bereaved family. As of now, seven people have been injured and are receiving medical care. All the children have been… pic.twitter.com/J6PGx0u7ZZ— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 22, 2025
Οι κίνδυνοι και η ηρωική αντίδρασηΟι διασώστες αντιμετώπισαν όχι μόνο τη φωτιά και τα συντρίμμια, αλλά και τον φόβο πιθανής δεύτερης επίθεσης — στρατηγική που οι Ουκρανοί αποκαλούν «double tap». Την ημέρα μετά την επίθεση στο νηπιαγωγείο, ένα τέτοιο πλήγμα σκότωσε έναν πυροσβέστη και τραυμάτισε πέντε ακόμη σε κοντινό χωριό.
Η επίθεση και οι συνέπειεςΑν και όλα τα παιδιά σώθηκαν, τουλάχιστον ένας ενήλικας σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία σοβαρά με εγκαύματα και μία με τραυματική ακρωτηριασμό ποδιού.
Η ψυχή των Ουκρανών διασωστώνΠαρά την εμπειρία, οι διασώστες διατηρούν τη θέληση και την πίστη τους. Ο Volobuev δήλωσε: «Από την αρχή νιώθω μόνο ότι πρέπει να περάσουμε από όλα αυτά και να νικήσουμε».
