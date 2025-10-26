Οι ήρωες του Χάρκοβο: Πώς 48 παιδιά σώθηκαν από επίθεση ρωσικού drone σε νηπιαγωγείο

Η κλήση για βοήθεια

Η εικόνα του Ουκρανού Major-General Oleksandr Volobuev να κρατά ένα μικρό παιδί τυλιγμένο μέσα στο παλτό του, με δύο μικρά ροζ παπούτσια να προεξέχουν, έγινε viral και σύμβολο γενναιότητας και αντίστασης. Το περιστατικό συνέβη στο νηπιαγωγείο Honey Academy στο Χάρκοβο, μετά από άμεση πλήξη με ρωσικό drone.«Μας ειδοποίησαν ότι υπήρξε επίθεση στο νηπιαγωγείο», είπε ο Volobuev. «Γνωρίζοντας ότι θα υπάρχουν παιδιά εκεί, ξεκινήσαμε αμέσως».Με 48 παιδιά παγιδευμένα στο υπόγειο της κατεστραμμένης σχολικής αίθουσας, οι ομάδες διάσωσης κατάφεραν να τα βγάλουν όλα με ασφάλεια, παρά την φωτιά, τα κατεστραμμένα δώματα και τον καπνό.Οι διασώστες αντιμετώπισαν όχι μόνο τη φωτιά και τα συντρίμμια, αλλά και τον φόβο πιθανής δεύτερης επίθεσης — στρατηγική που οι Ουκρανοί αποκαλούν «double tap». Την ημέρα μετά την επίθεση στο νηπιαγωγείο, ένα τέτοιο πλήγμα σκότωσε έναν πυροσβέστη και τραυμάτισε πέντε ακόμη σε κοντινό χωριό.Ο Fedir Uhnenko, υπεύθυνος Τύπου της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, επίσης συμμετείχε στη διάσωση, κουβαλώντας ένα αγόρι μέσα από τον καπνό και τα ερείπια. «Το καθησύχαζα συνεχώς, του έλεγα ότι όλα θα πάνε καλά», περιέγραψε.Αν και όλα τα παιδιά σώθηκαν, τουλάχιστον ένας ενήλικας σκοτώθηκε και εννέα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων μία σοβαρά με εγκαύματα και μία με τραυματική ακρωτηριασμό ποδιού.Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι καταδίκασε την επίθεση: «Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για επίθεση σε νηπιαγωγείο. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο προκλητική».Παρά την εμπειρία, οι διασώστες διατηρούν τη θέληση και την πίστη τους. Ο Volobuev δήλωσε: «Από την αρχή νιώθω μόνο ότι πρέπει να περάσουμε από όλα αυτά και να νικήσουμε».Για τα παιδιά που έσωσε, ευχήθηκε: «Φυσικά, μόνο καλές, ευτυχισμένες ζωές. Αλλά όχι μόνο τα δικά μας παιδιά. Θέλω όλα τα παιδιά να ζήσουν ειρηνικά».