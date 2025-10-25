Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 48 ώρες για να παραδώσετε τις σορούς των ομήρων

Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την οργάνωση ότι αν δεν συμμορφωθεί, οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή θα αναλάβουν δράση