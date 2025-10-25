Βοηθάμε το σώμα μας να ανακτήσει την ενέργεια και την ισορροπία του επιλέγοντας 100% φυσικές, αποτοξινωτικές φόρμουλες με στοχευμένη δράση.
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 48 ώρες για να παραδώσετε τις σορούς των ομήρων
Νέο τελεσίγραφο Τραμπ στη Χαμάς: Έχετε 48 ώρες για να παραδώσετε τις σορούς των ομήρων
Ο Αμερικανός πρόεδρος προειδοποίησε την οργάνωση ότι αν δεν συμμορφωθεί, οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή θα αναλάβουν δράση
Ο Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποίησε τη Χαμάς να επιστρέψει άμεσα τις σορούς των ομήρων, μέσα στις επόμενες 48 ώρες, αλλιώς οι υπόλοιπες χώρες που συμμετέχουν στη συμφωνία ειρήνης στη Μέση Ανατολή θα αναλάβουν δράση.
Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε την πίστη του ότι μπορεί να είναι «διαρκής». Ωστόσο, επεσήμανε ότι για να διατηρηθεί αυτή η ειρήνη, η Χαμάς θα πρέπει να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων, αναμεσά τους δύο Αμερικανών πολιτών.
«Η Χαμάς πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει τις σορούς γρήγορα» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι κάποιες είναι δύσκολο να ανακτηθούν. Παρά ταύτα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «άλλες σοροί μπορούν να επιστραφούν τώρα και για κάποιο λόγο δεν επιστρέφονται». Ο ίδιος υπαινίχθηκε ότι αυτή η καθυστέρηση μπορεί να σχετίζεται με τον αφοπλισμό των μελών της Χαμάς, σημειώνοντας ότι η συμφωνία απαιτεί «την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές».
«Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά».
Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε ανάρτησή του, τόνισε τη σημασία της διατήρησης της ειρήνης στη Μέση Ανατολή και εξέφρασε την πίστη του ότι μπορεί να είναι «διαρκής». Ωστόσο, επεσήμανε ότι για να διατηρηθεί αυτή η ειρήνη, η Χαμάς θα πρέπει να επιστρέψει τις σορούς των ομήρων, αναμεσά τους δύο Αμερικανών πολιτών.
«Η Χαμάς πρέπει να αρχίσει να επιστρέφει τις σορούς γρήγορα» υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι κάποιες είναι δύσκολο να ανακτηθούν. Παρά ταύτα, ο Τραμπ ανέφερε ότι «άλλες σοροί μπορούν να επιστραφούν τώρα και για κάποιο λόγο δεν επιστρέφονται». Ο ίδιος υπαινίχθηκε ότι αυτή η καθυστέρηση μπορεί να σχετίζεται με τον αφοπλισμό των μελών της Χαμάς, σημειώνοντας ότι η συμφωνία απαιτεί «την πλήρη τήρηση των υποχρεώσεων και από τις δύο πλευρές».
«Ας δούμε τι θα κάνουν τις επόμενες 48 ώρες» κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας ότι παρακολουθεί την κατάσταση «πολύ στενά».
Ειδήσεις σήμερα:
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Μια σειρά άδεια καθίσματα: Απούσα η αντιπολίτευση από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου
Παραιτήθηκε από διευθυντής του Ανδρουλάκη ο Γιώργος Παπαβασιλείου - Είχε κάνει αποθεωτικές αναρτήσεις για Μητσοτάκη, Δένδια, Δημητριάδη
Με χτυπούσε χωρίς να σταματά, ήταν το πιο τρομακτικό βράδυ της ζωής μου, λέει η αστυνομικός που πάτησε το Panic Button
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα