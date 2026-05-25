Ο Λαβρόφ προέτρεψε τον Ρούμπιο να εκκενωθεί η αμερικανική πρεσβεία στο Κίεβο, ενόψει των ρωσικών επιθέσεων
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, ενημέρωσε σήμερα τον Αμερικανό ομόλογό του Μάρκο Ρούμπιο σχετικά με την απόφαση της Μόσχας να πλήξει εγκαταστάσεις στο Κίεβο που συνδέονται με τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, προτρέποντας παράλληλα τις ΗΠΑ να απομακρύνουν το διπλωματικό προσωπικό τους από την πρωτεύουσα της Ουκρανίας.

Όπως αναφέρει η ενημέρωση από το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία τους ο Λαβρόφ είπε στον Ρούμπιο ότι η απόφαση της Μόσχας ελήφθη ως «απάντηση στις συνεχιζόμενες τρομοκρατικές επιθέσεις από το καθεστώς του Κιέβου» εναντίον αμάχων στη ρωσική επικράτεια.

Σημειώνεται ότι οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν «συστηματικές επιθέσεις» σε εγκαταστάσεις στο Κίεβο που εξυπηρετούν ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας, καθώς και σε κέντρα λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.


Παράλληλα, ο Σεργκέι Λαβρόφ προέτρεψε τις ΗΠΑ να εκκενώσουν την πρεσβεία τους στο Κίεβο, επισημαίνοντας στον Μάρκο Ρούμπιο την προειδοποίηση του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών προς κυβερνήσεις που διατηρούν διπλωματικές αποστολές στο Κίεβο «να διασφαλίσουν την απομάκρυνση του διπλωματικού προσωπικού και των πολιτών τους από την ουκρανική πρωτεύουσα», υπογραμμίζεται στην ίδια ανακοίνωση.

