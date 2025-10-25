Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα χάνει τον καιρό του με τον Πούτιν: Νέα συνάντηση μόνο αν υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία
Ο Τραμπ δηλώνει ότι δεν θα χάνει τον καιρό του με τον Πούτιν: Νέα συνάντηση μόνο αν υπάρχει συμφωνία για την Ουκρανία
«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε ο Αμερικανός πρόεδρος στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι «δεν θα χάνει τον καιρό του» προγραμματίζοντας μια νέα συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν χωρίς να υπάρχει μια επικείμενη συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.
«Θα έπρεπε να ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία» είπε στους δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν στην περιοδεία του στην Ασία, απαντώντας στην ερώτηση τι θα μπορούσε να τον πείσει να οργανώσει μια νέα σύνοδο κορυφής με τον Πούτιν.
«Δεν θα χάνω τον καιρό μου. Ανέκαθεν είχα εξαιρετική σχέση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν αλλά αυτό ήταν πολύ απογοητευτικό» πρόσθεσε, αναφερόμενος στις προσπάθειες διευθέτησης της σύγκρουσης μεταξύ Μόσχας και Κιέβου.
