Η ακτινογραφία του κυκλώματος των €3 εκατ. στην Κρήτη από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δύο αρχηγοί λογιστές, τα 6 ΚΥΔ και τα ψεύτικα αγροτεμάχια

Οι ρόλοι

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Τα χρήματα, δε, δίνονταν στα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδραμάτιζαν συνολικά έξι ΚΥΔ τα οποία χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζουν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια.έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσηςκαθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους από τους οποίους κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και άλλο υλικό.Συγκεκριμένα κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,-110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,περίστροφο με -50- φυσίγγιατο χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ καιΣε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.