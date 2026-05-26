Η ακτινογραφία του κυκλώματος των €3 εκατ. στην Κρήτη από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δύο αρχηγοί λογιστές, τα 6 ΚΥΔ και τα ψεύτικα αγροτεμάχια
Η ακτινογραφία του κυκλώματος των €3 εκατ. στην Κρήτη από παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι δύο αρχηγοί λογιστές, τα 6 ΚΥΔ και τα ψεύτικα αγροτεμάχια
Έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί για 18 από τους 22 συλληφθέντες, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ
Τον τρόπο δράσης και τους ρόλους που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την επιχείρηση του ελληνικού FBI που οδήγησε σε 22 συλλήψεις και δικογραφία με τα 116 άτομα.
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024 εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές που γνώριζαν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος. Οι λογιστές στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.
Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.
Το σχεδιάγραμμα της ΕΛΑΣ για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Κατά την ΕΛΑΣ ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης από το 2019 έως τουλάχιστον το 2024 ήταν:
-αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,
-καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών
υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου,
Στο πλαίσιο αυτό εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024 εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές που γνώριζαν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος. Οι λογιστές στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.
Υπενθυμίζεται ότι ένας από τους συλληφθέντες είναι αντιδήμαρχος περιοχής της Κρήτης, ο οποίος φέρεται να ήταν υπεύθυνος ΚΥΔ και αποτελεί έναν από τους βασικούς κατηγορούμενους.
Το σχεδιάγραμμα της ΕΛΑΣ για τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης
Η δράση
Κατά την ΕΛΑΣ ο τρόπος δράσης της εγκληματικής οργάνωσης από το 2019 έως τουλάχιστον το 2024 ήταν:
-αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,
-καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών
υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου,
Τα χρήματα, δε, δίνονταν στα μέλη της οργάνωσης προκειμένου να καλύψουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.
Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδραμάτιζαν συνολικά έξι ΚΥΔ τα οποία χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζουν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια.
Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,
Έξι άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,
17 άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης
71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,
Τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα άτομα παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους από τους οποίους κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και άλλο υλικό.
Συγκεκριμένα κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
-110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,
περίστροφο με -50- φυσίγγια
το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Καθοριστικό ρόλο, σύμφωνα με την αστυνομία, διαδραμάτιζαν συνολικά έξι ΚΥΔ τα οποία χρησιμοποιούνταν για να εμφανίζουν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και να εξασφαλίζουν παράνομες επιδοτήσεις από κοινοτικά κονδύλια.
Οι ρόλοι
Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,
Έξι άτομα λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,
17 άτομα λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης
71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,
Τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα άτομα παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.
Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους από τους οποίους κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και άλλο υλικό.
Συγκεκριμένα κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:
-5- Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,
-110- ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,
περίστροφο με -50- φυσίγγια
το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και
- πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.
Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα