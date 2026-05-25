Ο σύγχρονος maritime professional διαχειρίζεται υπερσύγχρονα πλοία, διεθνή πληρώματα και διαρκώς μεταβαλλόμενες απαιτήσεις. Ποια εκπαίδευση σε προετοιμάζει πραγματικά για αυτόν τον κόσμο;
Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου και οι IDF εξαπολύουν νέες επιθέσεις
Το Ισραήλ είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ, λέει ο Νετανιάχου και οι IDF εξαπολύουν νέες επιθέσεις
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός είπε πως «θα συντρίψουμε» την Χεζμπολάχ
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου ανακοίνωσε απόψε ότι η χώρα του είναι σε πόλεμο με τη Χεζμπολάχ και θα εντείνει τα πλήγματα εναντίον τις οργάνωσης αυτής στον Λίβανο, τη στιγμή που οι ΗΠΑ και το Ιράν επιχειρούν να οριστικοποιήσουν τους όρους μιας συμφωνίας για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.
«Δεν σταματάμε, αντιθέτως, ζήτησα να επιταχύνουμε» είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα (…) και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.
Λίγα λεπτά αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και «σε πολλές άλλες περιοχές».
«Δεν σταματάμε, αντιθέτως, ζήτησα να επιταχύνουμε» είπε ο Νετανιάχου σε βίντεο που αναρτήθηκε στο κανάλι του στο Telegram. «Θα εντείνουμε τα πλήγματα (…) και θα συντρίψουμε» τη Χεζμπολάχ», πρόσθεσε.
Λίγα λεπτά αργότερα ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εξαπέλυσε επιθέσεις σε υποδομές της Χεζμπολάχ στην κοιλάδα Μπεκάα του Λιβάνου και «σε πολλές άλλες περιοχές».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα