Πότε θα πληρωθεί η δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης, τι ισχύει με τις πληρωμές μέσω IBAN

Οι ημερομηνίες και τα ποσά για τη δεύτερη δόση του επιδόματος θέρμανσης





Η διαδικασία για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026 μπαίνει στην τελική ευθεία, με χιλιάδες νοικοκυριά να αναμένουν τη δεύτερη καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης που αφορά το αυξημένο ενεργειακό κόστος του χειμώνα.Η επόμενη πληρωμή έχει οριστεί για τις 29 Μαΐου 2026 και αφορά δικαιούχους που έχουν ήδη λάβει την προκαταβολή και έχουν ολοκληρώσει σωστά τη διαδικασία στην πλατφόρμα myΘέρμανση -Αγορές καυσίμων για καταναλώσεις από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026-Ειδικά για καυσόξυλα και πέλετ, αγορές από 1 Ιουνίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026-Παραστατικά που θα εκδοθούν έως 15 Απριλίου 2026-Καταχώριση στοιχείων στην πλατφόρμα έως 30 Απριλίου 2026Το επίδομα θέρμανσης καταβάλλεται συνολικά σε τρεις δόσεις μέσω τραπεζικών ιδρυμάτων.Καταβλήθηκε έως 23 Δεκεμβρίου 2025 για τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025.Καταβολή έως 29 Μαΐου 2026.Για φυσικό αέριο και θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης, η πληρωμή πραγματοποιείται έως 31 Ιουλίου 2026.Το ποσό του επιδόματος θέρμανσης 2025-2026 εξαρτάται από:-Τη γεωγραφική περιοχή

-Τη δριμύτητα του κλίματος

-Τις ενεργειακές ανάγκες της κατοικίας



Το επίδομα -Δεν μπορεί να είναι κάτω από 100 ευρώ

-Δεν ξεπερνά τα 800 ευρώ

-Φτάνει έως και 1.200 ευρώ σε οικισμούς με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης



Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου και για αγορές αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος.



Ποιες αγορές καλύπτει το επίδομα θέρμανσης Οι επιδοτούμενες αγορές περιλαμβάνουν:



-Πετρέλαιο θέρμανσης (διάθεση από 15 Οκτωβρίου 2025 με τιμή εκκίνησης 1,14€/λίτρο)

-Φυσικό αέριο

-Ηλεκτρικό ρεύμα

-Καυσόξυλα

-Βιομάζα (πέλετ)



Οι αγορές πρέπει να πραγματοποιηθούν από 1 Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026 (με ειδικές προβλέψεις για πέλετ και καυσόξυλα από 1 Ιουνίου 2025).



Πληρωμές μέσω IBAN Πρόβλημα στην πληρωμή αναμένεται να αντιμετωπίσουν όσοι έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος εμφανίζει ως δικαιούχο άλλο όνομα από το πρόσωπο το οποίο υπέβαλε την αίτηση (πχ του ή της συζύγου τους).



Η δήλωση του αριθμού όπου θα καταβληθεί το επίδομα πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της σχετικής αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.



Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:



Τηλεφωνικά: Στο 1521 (χωρίς χρέωση), εργάσιμες ημέρες από 7:00 έως 20:00.



Ψηφιακά: Στο my1521 (24/7), επιλέγοντας: Κοινωνική Πολιτική & Επιδόματα > Επιδόματα > Επίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση.

26.05.2026, 07:57