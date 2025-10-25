Το 60% των τούνελ της Χαμάς στη Γάζα είναι ακόμη άθικτα, παραδέχεται το Ισραήλ

Η εστίαση των IDF ήταν σε σήραγγες από τις οποίες έκανε η οργάνωση επιθέσεις και όχι οι σήραγγες για τη μετακίνηση