Το 60% των τούνελ της Χαμάς στη Γάζα είναι ακόμη άθικτα, παραδέχεται το Ισραήλ
Το 60% των τούνελ της Χαμάς στη Γάζα είναι ακόμη άθικτα, παραδέχεται το Ισραήλ
Η εστίαση των IDF ήταν σε σήραγγες από τις οποίες έκανε η οργάνωση επιθέσεις και όχι οι σήραγγες για τη μετακίνηση
Ο σημαντικότερος στρατηγικός στόχος στη Γάζα είναι πλέον η αποστρατιωτικοποίηση της Λωρίδας μέσω της καταστροφής των τούνελ της Χαμάς, αλλά και ο αφοπλισμός της οργάνωσης, δήλωσε το Σάββατο ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.
Ο ίδιος παραδέχτηκε μάλιστα ότι το 60% των τούνελ παραμένουν άθικτα.
Όπως πρόσθεσε ο υπουργός «η πιο επείγουσα ηθική αποστολή είναι, φυσικά, η επιστροφή όλων των πεσόντων ομήρων στην πατρίδα τους. Θα κάνουμε τα πάντα για να εκπληρώσουμε αυτή την ιερή και σημαντική αποστολή».
Ο ισραηλινός στρατός, όπως σημειώνουν οι Times of Israel, έχει υποστηρίξει ότι κατά τη διάρκεια του πολέμου είχε εστιάσει στις σήραγγες που χρησιμοποιούσε η Χαμάς για τις επιθέσεις, αλλά και εκείνες που χρησιμοποιούνταν ως κέντρα διοίκησης ή για την κατασκευή όπλων. Η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των σηράγγων έχει καταστραφεί.
Ωστόσο, παραμένουν άθικτες οι πολυάριθμες σήραγγες που χρησιμοποιεί η Χαμάς για να μετακινείται στη Λωρίδα, ειδικά σε περιοχές όπου οι χερσαίες δυνάμεις δεν έδρασαν ποτέ.
Ο Κατς λέει ότι έδωσε εντολή στον IDF «να θέσει ως κεντρικό στόχο τώρα την καταστροφή των τούνελ» στις περιοχές της Λωρίδας που βρίσκονται υπό ισραηλινό έλεγχο.
