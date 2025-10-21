ΗΠΑ: Σε σύγκρουση με μετεωρολογικό μπαλόνι αποδίδεται η θραύση του παρμπρίζ αεροσκάφους της United Airlines
Η εταιρεία Windborne Systems ανακοίνωσε ότι πιστεύει πως ένα από τα μετεωρολογικά μπαλόνια της συγκρούστηκε την Πέμπτη στη Γιούτα με το Boing 737 MAX της United Airlines
Η επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου για την Ασφάλεια των Μεταφορών (NTSB) στις ΗΠΑ ανέφερε σήμερα πως πιθανόν ένα μετεωρολογικό μπαλόνι να ευθύνεται για τη θραύση του παρμπρίζ αεροσκάφους της United Airlines σε ύψος 36.000 ποδών, υποχρεώνοντας τον πιλότο να κάνει αναγκαστική προσγείωση.
Η εταιρεία Windborne Systems ανακοίνωσε χθες Δευτέρα (20/10) ότι πιστεύει πως ένα από τα μετεωρολογικά μπαλόνια της συγκρούστηκε την Πέμπτη στη Γιούτα με Boing 737 MAX το οποίο εκτελούσε την πτήση 1093 της United Airlines.
H επικεφαλής του NTSB Τζένιφερ Χόμεντι δήλωσε ότι έλαβε την αναφορά από την εταιρεία και ότι εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για το περιστατικό, το οποίο υπό συγκεκριμένες συνθήκες «θα μπορούσε να ήταν καταστροφικό για το αεροσκάφος και τους επιβαίνοντες».
Τα παρμπρίζ των αεροσκαφών είναι πολυστρωματικά με στόχο να αποτραπεί η απώλεια πίεσης στην καμπίνα σε περίπτωση που υποστούν ζημιά εν πτήσει.
Την προηγούμενη εβδομάδα, η United Airlines ενημέρωσε ότι ένα «μυστηριώδες» αντικείμενο χτύπησε το παρμπρίζ αεροσκάφους σε ύψος 36.000 ποδιών, προκαλώντας ρωγμή και τραυματίζοντας τον πιλότο. Το αεροπλάνοπροσγειώθηκε με ασφάλεια στη Γιούτα και οι ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν λίγες ώρες αργότερα σε άλλο αεροσκάφος προκειμένου να φθάσουν στον τελικό τους προορισμό, στο Λος Άντζελες.
Η Χόμεντι ανέφερε ότι το Εθνικό Συμβούλιο για την Ασφάλεια των Μεταφορών επανεξετάζει τα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης των πιλότων αεροσκαφών για πιθανές απειλές εν πτήσει.
H εταιρεία Windborne Systems ανέφερε ότι έχει στο ενεργητικό της περισσότερες από 4.000 αποστολές μετεωρολογικών μπαλονιών, ενημερώνοντας κάθε φορά την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA). «Συνεργαζόμαστε στενά με τη FAA επί του θέματος», δήλωσε η εταιρεία, συμπληρώνοντας ότι «έχει προβεί σε αλλαγές για να ελαχιστοποιηθεί ο χρόνος που αφιερώνεται μεταξύ 30.000 και 40.000 ποδών».
Ενημέρωσε επίσης ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει «δεδομένα πτήσεων σε πραγματικό χρόνο» προκειμένου να αποτρέψει ανάλογα περιστατικά στο μέλλον, καθώς και ότι επανεξετάζει τα υλικά κατασκευής ώστε να ελαχιστοποιήσει τον αντίκτυπο ενδεχόμενης σύγκρουσης.
Yes, I think this was a WindBorne balloon. We learned about UA1093 and the potential that it was related to one of our balloons at 11pm PT on Sunday and immediately looked into it. At 6am PT, we sent our preliminary investigation to both NTSB and FAA, and are working with both of… https://t.co/TDtyt08fMe— John Dean (@johndeanl) October 21, 2025
United Airlines 737 MAX pilot injured after the windshield cracked at 36,000 while flying from Denver to Los Angeles on Thursday.— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) October 18, 2025
Reports have suggested the possibility of the aircraft being hit by falling space debris or a small meteorite, though this remains unconfirmed.… pic.twitter.com/8qNg6aA0uE
