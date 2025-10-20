ΗΠΑ: Οβίδα εξερράγη σε στρατιωτική επίδειξη - Θραύσματα έπεσαν σε μηχανή που συνόδευε τον Βανς

Τα θραύσματα έπεσαν σε περιπολικό της Τροχαίας, σε μηχανή της συνοδείας του Βανς και σε σταθμευμένα οχήματα - Πολιτικές κόντρες για το γεγονός πως ο στρατός δεν είχε προγραμματίσει να αποκλείσει την κυκλοφορία στην περιοχή