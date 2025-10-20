Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
ΗΠΑ: Οβίδα εξερράγη σε στρατιωτική επίδειξη - Θραύσματα έπεσαν σε μηχανή που συνόδευε τον Βανς
Τα θραύσματα έπεσαν σε περιπολικό της Τροχαίας, σε μηχανή της συνοδείας του Βανς και σε σταθμευμένα οχήματα - Πολιτικές κόντρες για το γεγονός πως ο στρατός δεν είχε προγραμματίσει να αποκλείσει την κυκλοφορία στην περιοχή
Συναγερμός σήμανε το Σάββατο στη νότια Καλιφόρνια, όταν οβίδα πυροβολικού εξερράγη πρόωρα κατά τη διάρκεια επίδειξης ζωντανών πυρών των Πεζοναυτών, στο πλαίσιο εορτασμού των 250 χρόνων του Σώματος. Τα θραύσματα έπεσαν πάνω σε αυτοκίνητο της τροχαίας και σε μοτοσικλέτα που συνόδευε το όχημα που μετέφερε τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς.
Σύμφωνα με την έκθεση της αστυνομίας, το περιστατικό σημειώθηκε στη βάση Camp Pendleton στην κομητεία του Σαν Ντιέγκο, όπου πραγματοποιούνταν στρατιωτική άσκηση παρουσία του Βανς και του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ. Η οβίδα των 155 χιλιοστών εξερράγη πρόωρα πάνω από τον αυτοκινητόδρομο Interstate 5, ρίχνοντας μεταλλικά θραύσματα σε οχήματα που ήταν σταθμευμένα σε ράμπα της εθνικής οδού.
Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ, είχε διατάξει το προσωρινό κλείσιμο του δρόμου κατά τη διάρκεια της άσκησης, αφότου ενημερώθηκε ότι ο στρατός δεν είχε προγραμματίσει να αποκλείσει την κυκλοφορία. Παρά το μέτρο, μικρά θραύσματα προκάλεσαν φθορές στο καπό ενός περιπολικού και έπεσαν κοντά σε μοτοσικλέτα συνοδείας, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Ακυρώθηκε η επίδειξη – Έρευνα από το Σώμα Πεζοναυτών
Μετά την έκρηξη, η επίδειξη ακυρώθηκε και η περιοχή ερευνήθηκε για υπολείμματα οβίδων, χωρίς ωστόσο να εντοπιστούν. Εκπρόσωπος του Σώματος Πεζοναυτών δήλωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια του συμβάντος.
Η διακοπή της κυκλοφορίας στον αυτοκινητόδρομο, μήκους 27 χιλιομέτρων, προκάλεσε σοβαρές καθυστερήσεις το πρωί και το μεσημέρι του Σαββάτου. Η Interstate 5 αποτελεί τον κύριο οδικό άξονα που συνδέει το Σαν Ντιέγκο με το Λος Άντζελες και μεταφέρει καθημερινά περισσότερους από 80.000 οδηγούς και εμπορεύματα αξίας 94 εκατομμυρίων δολαρίων.
Πολιτική αντιπαράθεση για το «επικίνδυνο σόου»
Ο Νιούσομ καταδίκασε έντονα το περιστατικό, χαρακτηρίζοντας το γεγονός «παράλογη επίδειξη δύναμης» και «εντελώς αδικαιολόγητη». «Ο πρόεδρος θέτει τον εγωισμό του πάνω από την ευθύνη, αγνοώντας την ασφάλεια του κοινού», ανέφερε ο Δημοκρατικός κυβερνήτης. «Η εκτόξευση ενεργών οβίδων πάνω από έναν πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο δεν είναι απλώς λάθος – είναι επικίνδυνη και απερίσκεπτη ενέργεια».
Αντίθετα, ο εκπρόσωπος του αντιπροέδρου Βανς, Γουίλιαμ Μάρτιν, απάντησε μέσω δήλωσης στους New York Times ότι ο Νιούσομ «παραπλάνησε το κοινό» σχετικά με τους κινδύνους. «Αν ο κυβερνήτης θέλει να αντιτίθεται στις ασκήσεις που διατηρούν τις Ένοπλες Δυνάμεις μας τις πιο ισχυρές στον κόσμο, μπορεί να το κάνει», ανέφερε χαρακτηριστικά.
