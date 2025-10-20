Μια δυναμική πρωτοβουλία στα πιο απομακρυσμένα μέρη της Ελλάδας φέρνει χαρά, σιγουριά και ελπίδα, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να μεγαλώσουν με ασφάλεια και προοπτική.
Αεροσκάφος cargo κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ - Δύο νεκροί
Νεκροί είναι δύο εργαζόμενοι εδάφους - Το τετραμελές πλήρωμα του Boeing διασώθηκε, αγνοείται ένα άτομο του προσωπικού εδάφους
Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 22:50 ώρα Ελλάδας), όταν η πτήση EK9788, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και φέρεται να χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.
🚨BREAKING: A Boeing 747-481 (registration TC-ACF), operating Emirates Flight EK9788 from Dubai, veered off the runway after landing at Hong Kong International Airport.— AirNav Radar (@AirNavRadar) October 19, 2025
The aircraft reportedly collided with a ground service vehicle, dragging it into the water. While the crew… pic.twitter.com/JYlGItENws
Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747 φορτίου, δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και κατέληξε εν μέρει στα νερά ανοιχτά του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πτώση και του οχήματος εδάφους στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση.
[#HongKong]— X⚡️INFOLIVE (@xinfolive) October 19, 2025
⚡️🇭🇰Un avion cargo sort de la piste, percute un véhicule au sol et tombe dans la mer à l'aéroport de Hong Kong
Le vol AirACT 747-400 a dérapé hors de la piste après avoir atterri à l'aéroport de Hong Kong.
Selon certaines informations, l'avion a percuté un véhicule… pic.twitter.com/w6M4bLMf0P
Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται.
BREAKING— Aero Crew News (@AeroCrewNews) October 20, 2025
At approximately 1953Z, an AirACT cargo Boeing 747 experienced a serious incident while landing at Hong Kong Airport. The aircraft, which was operating as flight EK9788 from Dubai, veered off the runway and unfortunately struck a ground vehicle before ending up in the… pic.twitter.com/8NAPeyJYAw
Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.
Μετά το δυστύχημα, ο βόρειος διάδρομος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πτήσεις εκτρέπονται σε εναλλακτικούς διαδρόμους.
Η Υπηρεσία Εναέριων Επιχειρήσεων της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ (Government Flying Service) έχει αναπτύξει ελικόπτερα για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που παρακολουθούν την επιχείρηση από το πρωί.
Το Boeing 747-481 εκτελούσε πτήσεις της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Air ACT και έφτανε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτούμ του Ντουμπάι.
