Αεροσκάφος cargo κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ - Δύο νεκροί
Χονγκ Κονγκ Αεροπορική τραγωδία Boeing Νεκροί

Αεροσκάφος cargo κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ - Δύο νεκροί

Νεκροί είναι δύο εργαζόμενοι εδάφους - Το τετραμελές πλήρωμα του Boeing διασώθηκε, αγνοείται ένα άτομο του προσωπικού εδάφους

Αεροσκάφος cargo κατέληξε στη θάλασσα μετά την προσγείωση στο Χονγκ Κονγκ - Δύο νεκροί
Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Χονγκ Κονγκ, όταν αεροσκάφος cargo  εξετράπη του βόρειου διαδρόμου προσγείωσης, προσέκρουσε σε όχημα εδάφους και κατέληξε σχεδόν ολόκληρο στη θάλασσα.

Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 3.50 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 22:50 ώρα Ελλάδας), όταν η πτήση EK9788, προερχόμενη από το Ντουμπάι, έχασε τον έλεγχο κατά την προσγείωση και φέρεται να χτύπησε όχημα εξυπηρέτησης εδάφους που βρισκόταν κοντά στον διάδρομο.



Το αεροσκάφος, τύπου Boeing 747 φορτίου, δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και κατέληξε εν μέρει στα νερά ανοιχτά του βόρειου διαδρόμου του αεροδρομίου. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για πτώση και του οχήματος εδάφους στη θάλασσα μετά τη σύγκρουση. 



Τα τέσσερα μέλη του πληρώματος που επέβαιναν διέφυγαν χωρίς τραυματισμούς, σύμφωνα με τις αρχές. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια του αεροδρομίου ένα μέλος του προσωπικού εδάφους διασώθηκε και άλλο ένα αγνοείται.

Κλείσιμο
Οι δύο άνδρες που επέβαιναν στο όχημα εντοπίστηκαν λίγες ώρες αργότερα χωρίς τις αισθήσεις τους. Ο ένας, ηλικίας 30 ετών, ανασύρθηκε νεκρός από τη θάλασσα στις 5.55 π.μ., ενώ ο δεύτερος, 41 ετών, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο North Lantau, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 6.26 π.μ.

Μετά το δυστύχημα, ο βόρειος διάδρομος του Διεθνούς Αεροδρομίου του Χονγκ Κονγκ έκλεισε προσωρινά για λόγους ασφαλείας, ενώ οι πτήσεις εκτρέπονται σε εναλλακτικούς διαδρόμους.

Η Υπηρεσία Εναέριων Επιχειρήσεων της κυβέρνησης του Χονγκ Κονγκ (Government Flying Service) έχει αναπτύξει ελικόπτερα για τη συμμετοχή στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, σύμφωνα με αξιωματούχους που παρακολουθούν την επιχείρηση από το πρωί.

Το Boeing 747-481 εκτελούσε πτήσεις της τουρκικής αεροπορικής εταιρείας Air ACT και έφτανε από το Διεθνές Αεροδρόμιο Μακτούμ του Ντουμπάι.



