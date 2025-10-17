Γερμανία: Είναι προς το συμφέρον μας να αποκτήσει η Τουρκία τα Eurofighter, λέει ο υπουργός Εξωτερικών

Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Τουρκία, με βασικό θέμα συζήτησης τα Eurofighter - Η Άγκυρα σχεδιάζει να αποκτήσει αρχικά 24 μαχητικά Eurofighter, με πρόθεση να αυξήσει τον αριθμό σε 40 σε δεύτερη φάση