Γερμανία: Είναι προς το συμφέρον μας να αποκτήσει η Τουρκία τα Eurofighter, λέει ο υπουργός Εξωτερικών
Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών βρίσκεται στην Τουρκία, με βασικό θέμα συζήτησης τα Eurofighter - Η Άγκυρα σχεδιάζει να αποκτήσει αρχικά 24 μαχητικά Eurofighter, με πρόθεση να αυξήσει τον αριθμό σε 40 σε δεύτερη φάση
Νέα σελίδα ανοίγει στις σχέσεις Γερμανίας και Τουρκίας στον αμυντικό τομέα, καθώς η γερμανική κυβέρνηση φέρεται έτοιμη να τερματίσει το πολυετές βέτο της και να εγκρίνει την πώληση μαχητικών Eurofighter στην Άγκυρα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το Βερολίνο αποφάσισε να δώσει θετική απάντηση στο προκαταρκτικό αίτημα της Airbus για την Τουρκία, εγκαινιάζοντας επίσημες διαπραγματεύσεις για την παράδοση των αεροσκαφών. Οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα σημεία διαπραγμάτευσης για την προμήθεια των Eurofighter αποτελούν βασικό θέμα συζήτησης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών, Γιόχαν Βάντεφουλ, στην Άγκυρα σήμερα.
Σε συνέντευξη που έδωσε, μάλιστα, στην εφημερίδα Hurriyet, ο Βάντεφουλ τόνισε πως είναι προς το συμφέρον της χώρας του και του NATO να λάβει η Τουρκία τα συγκεκριμένα μαχητικά. «Η Γερμανία και η Τουρκία αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις για την ενίσχυση της αμυντικής ικανότητας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Αποφασίσαμε ότι η Τουρκία, ως σύμμαχος, μπορεί να ενισχύσει την αποτρεπτική της ισχύ με τη βοήθεια των Eurofighter. Αυτό είναι προς το συμφέρον μας, καθώς η Τουρκία αποτελεί στρατηγικό εταίρο-κλειδί για εμάς εντός της Συμμαχίας. Οι διαπραγματεύσεις για τις λεπτομέρειες, ωστόσο, βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη» είπε, μεταξύ άλλων, ο Γερμανός υπουργός.
Το πρόγραμμα Eurofighter Typhoon αποτελεί την πιο προηγμένη αεροπορική συνεργασία της Ευρώπης και αναπτύσσεται από κοινού από τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ιταλία και την Ισπανία. Η πώληση σε τρίτη χώρα απαιτεί την έγκριση και των τεσσάρων κρατών. Παρότι η Τουρκία είχε λάβει θετικά μηνύματα από το Λονδίνο και τη Μαδρίτη ήδη από το 2022, η αντίθεση του Βερολίνου αποτελούσε έως σήμερα το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Η Άγκυρα σχεδιάζει να αποκτήσει αρχικά 24 μαχητικά Eurofighter, με πρόθεση να αυξήσει τον αριθμό σε 40 αεροσκάφη σε δεύτερη φάση. Η συνολική αξία της συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, της τεχνικής υποστήριξης, των ανταλλακτικών και των αδειών λογισμικού, υπολογίζεται σε περίπου 6 δισεκατομμύρια δολάρια.
Κάθε αεροσκάφος κοστίζει περίπου 120 εκατομμύρια δολάρια, ενώ μέρος της παραγωγής και της συντήρησης προβλέπεται να πραγματοποιείται στην Τουρκία, ενισχύοντας την εγχώρια βιομηχανία αμυντικών συστημάτων. Το μεγαλύτερο μέρος των μαχητικών αναμένεται να προέλθει από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία, χώρες που ήδη έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να υποστηρίξουν ενεργά το πρόγραμμα.
