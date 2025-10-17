Αλάσκα: Σπίτια παρασύρθηκαν και 1 άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Halong

Νέο βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής στο Kwigillingok, όπου χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοούμενους