Αλάσκα: Σπίτια παρασύρθηκαν και 1 άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Halong
ΚΟΣΜΟΣ
Αλάσκα Τυφώνας Αγνοούμενοι

Αλάσκα: Σπίτια παρασύρθηκαν και 1 άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Halong

Νέο βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής στο Kwigillingok, όπου χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοούμενους

Αλάσκα: Σπίτια παρασύρθηκαν και 1 άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Halong
1 ΣΧΟΛΙΟ
Νέο βίντεο δείχνει τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη δυτική Αλάσκα μετά το πέρασμα του τυφώνα Halong, ο οποίος έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος του δέλτα του Γιούκον-Κουσκοκβίμ, εκτοπίζοντας χιλιάδες κατοίκους, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους.

Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που σπίτι παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στο Kwigillingok, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν ανήμποροι να αντιδράσουν.


Στο Kwigillingok μια 67χρονη βρέθηκε νεκρή, ενώ οι αρχές το βράδυ της Δευτέρας διέκοψαν τις έρευνες για αγνοούμενους μετά την κατάρρευση και εξαφάνιση του σπιτιού τους.

Η ισχυρή καταιγίδα κινήθηκε προς τη Θάλασσα του Μπέρινγκ την Κυριακή, φέρνοντας θυελλώδεις ανέμους, μεγάλα κύματα και πλημμύρες στις ακτές του δέλτα του Κουσκοκβίμ και στις κοινότητες νότια του στενού του Μπέρινγκ. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν άνεμοι με ταχύτητα έως και 100 μίλια την ώρα.

Κλείσιμο

Η Αστυνομία της Αλάσκας ανακοίνωσε πως πάνω από 30 άτομα διασώθηκαν στις κοινότητες του δέλτα Yukon-Kuskokwim κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τουλάχιστον 18 άτομα διασώθηκαν στο Kwigillingok και 16 στο Kipnuk, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι κοινότητες αυτές δε συνδέονται με οδικό δίκτυο και μπορούν να προσεγγιστούν μόνο από αέρα ή δια θαλάσσης.

Η ισχυρή καταιγίδα προβλέπεται να συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες μέχρι τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πλημμύρες μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας για το μεγαλύτερο μέρος της ακτής της Αλάσκας, με τα επίπεδα του νερού να φτάνουν τα 2 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Μπορεί ο χρηματοοικονομικός αλφαβητισμός να καταπολεμήσει τις ανισότητες στην Ελλάδα;

Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης