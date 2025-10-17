Η στροφή σε σύγχρονες επενδυτικές πλατφόρμες, όπως αυτή της Freedom24, φανερώνουν ότι οδηγούμαστε από τον χρηματοοικονομικό αναλφαβητισμό στην κοινωνία του ενημερωμένου επενδυτή.
Αλάσκα: Σπίτια παρασύρθηκαν και 1 άτομο έχασε τη ζωή του μετά από πλημμύρες που προκάλεσε ο τυφώνας Halong
Νέο βίντεο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής στο Kwigillingok, όπου χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους την ώρα που οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για αγνοούμενους
Νέο βίντεο δείχνει τις καταστροφές από τις πλημμύρες στη δυτική Αλάσκα μετά το πέρασμα του τυφώνα Halong, ο οποίος έχει προκαλέσει εκτεταμένες ζημιές κατά μήκος του δέλτα του Γιούκον-Κουσκοκβίμ, εκτοπίζοντας χιλιάδες κατοίκους, την ώρα που οι ομάδες διάσωσης συνεχίζουν να αναζητούν αγνοούμενους.
Το βίντεο καταγράφει τη στιγμή που σπίτι παρασύρεται από τα ορμητικά νερά στο Kwigillingok, ενώ οι κάτοικοι της περιοχής παρακολουθούν ανήμποροι να αντιδράσουν.
Στο Kwigillingok μια 67χρονη βρέθηκε νεκρή, ενώ οι αρχές το βράδυ της Δευτέρας διέκοψαν τις έρευνες για αγνοούμενους μετά την κατάρρευση και εξαφάνιση του σπιτιού τους.
Η ισχυρή καταιγίδα κινήθηκε προς τη Θάλασσα του Μπέρινγκ την Κυριακή, φέρνοντας θυελλώδεις ανέμους, μεγάλα κύματα και πλημμύρες στις ακτές του δέλτα του Κουσκοκβίμ και στις κοινότητες νότια του στενού του Μπέρινγκ. Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου καταγράφηκαν άνεμοι με ταχύτητα έως και 100 μίλια την ώρα.
Η Αστυνομία της Αλάσκας ανακοίνωσε πως πάνω από 30 άτομα διασώθηκαν στις κοινότητες του δέλτα Yukon-Kuskokwim κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Τουλάχιστον 18 άτομα διασώθηκαν στο Kwigillingok και 16 στο Kipnuk, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι κοινότητες αυτές δε συνδέονται με οδικό δίκτυο και μπορούν να προσεγγιστούν μόνο από αέρα ή δια θαλάσσης.
Η ισχυρή καταιγίδα προβλέπεται να συνεχίσει να προκαλεί πλημμύρες μέχρι τις αρχές τις επόμενης εβδομάδας. Έχει εκδοθεί προειδοποίηση για πλημμύρες μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας για το μεγαλύτερο μέρος της ακτής της Αλάσκας, με τα επίπεδα του νερού να φτάνουν τα 2 μέτρα πάνω από τα κανονικά επίπεδα.
Officials in Alaska rushed Tuesday to evacuate and find housing for people from tiny coastal villages devastated by the remnants of Typhoon Halong. pic.twitter.com/2WcY7GolZT— The Associated Press (@AP) October 16, 2025
The remnants of Typhoon Halong have devastated parts of Western Alaska, with Kipnuk, Kwigillingok, Bethel, Kotzebue, and Nome among the hardest hit. Homes were swept away, many were displaced, and rescue efforts are ongoing.@RedCrossAK volunteers are on the ground helping those… pic.twitter.com/Fk4e0UR8Fs— American Red Cross (@RedCross) October 15, 2025
Before and After of Kipnuk, Alaska after the Typhoon the other day... 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/tOMucXNwGg— Justa_Guy (@Justa_Guy907) October 16, 2025
