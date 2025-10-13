Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ έκανε κομπλιμέντο στη Μελόνι - «Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική»
ΚΟΣΜΟΣ
Ντόναλντ Τραμπ Τζόρτζια Μελόνι

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ έκανε κομπλιμέντο στη Μελόνι - «Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική»

Απρόσμενη στιγμή στο Σαρμ ελ Σέιχ – «Στις ΗΠΑ αυτό τελειώνει καριέρες, αλλά θα ρισκάρω», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος

Δείτε βίντεο: Ο Τραμπ έκανε κομπλιμέντο στη Μελόνι - «Είσαι νέα και όμορφη, δεν θα τολμούσα να το πω αυτό στην Αμερική»
48 ΣΧΟΛΙΑ
Μια απρόσμενη σκηνή εκτυλίχθηκε στη σύνοδο κορυφής για τη Γάζα στο Σαρμ ελ Σέιχ, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ έκανε προσωπικά κομπλιμέντα στην Ιταλίδα πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι, προκαλώντας στιγμές αμηχανίας αλλά και χαμόγελα στο ακροατήριο.

«Έχουμε μια νεαρή γυναίκα εδώ. Δεν μου επιτρέπεται να το πω αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνήθως σημαίνει τέλος καριέρας αν το κάνεις, αλλά θα ρισκάρω: είναι μια νεαρή, όμορφη γυναίκα», είπε ο Τραμπ, στρέφοντας το βλέμμα του προς τη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ, είναι απίστευτο. Στην Ιταλία, είναι μια πολύ επιτυχημένη πολιτικός. Δεν σε πειράζει αν πω ότι είσαι όμορφη; Γιατί πραγματικά είσαι».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός αιφνιδιάστηκε, απάντησε με χαμόγελο, έγνεψε «όχι» για να δείξει πως δεν την ενοχλεί, και είπε απλώς «ευχαριστώ», προκαλώντας χειροκροτήματα από το ακροατήριο.



«Στην Ιταλία είναι επιτυχημένη πολιτικός»

Συνεχίζοντας, ο Τραμπ ευχαρίστησε τη Μελόνι για την παρουσία της στη σύνοδο: «Το εκτιμούμε. Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτο. Είναι ιδιαίτερα σεβαστή στην Ιταλία. Είναι μια επιτυχημένη πολιτικός».

Λίγη ώρα πριν, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε καλωσορίσει τους ηγέτες στη σκηνή για την οικογενειακή φωτογραφία, ποζάροντας με τον χαρακτηριστικό αντίχειρα προς τα πάνω και αστειευόμενος με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν: «Κάνε κι εσύ το ίδιο!». Όταν ήρθε η σειρά της Ιταλίδας πρωθυπουργού, ο Τραμπ χαμογέλασε και είπε δύο φορές: «Ποια είναι αυτή η γυναίκα;», πριν της σφίξει το χέρι και επαναλάβει: «Μια όμορφη γυναίκα».


Ειδήσεις σήμερα:

Τα «τρελά» των πλειστηριασμών: Στο σφυρί κρασιά, φάρμακα, χρηματοκιβώτια, ρουλέτες και φωτοβολταϊκά πάρκα

Πέθανε μετά από έναν μήνα στη φυλακή ο άντρας που προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 50χρονη μητέρα στη Θεσσαλονίκη

Opinion Poll: Στις 16,3 μονάδες το προβάδισμα της ΝΔ, ένας στους τέσσερις ψηφοφόρους στην «γκρίζα ζώνη»
48 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Από τη θρυλική πηγή της Μακεδονίας στην αιχμή της καινοτομίας: η ΣΟΥΡΩΤΗ γράφει το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της

Με σταθερή ανάπτυξη, επενδύσεις στη βιωσιμότητα και επιστημονική τεκμηρίωση, συνεχίζει να αναδεικνύει τη δύναμη του φυσικού μεταλλικού νερού της.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης