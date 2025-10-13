Mocktails, En Lefko και αγαπημένοι καλεσμένοι στην κρουαζιέρα του VELO CRUISE που έγινε το highlight του καλοκαιριού
Ο Μεντβέντεφ απειλεί τις ΗΠΑ: Η εκτόξευση Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, και κυρίως για τον Τραμπ
Ο Μεντβέντεφ απειλεί τις ΗΠΑ: Η εκτόξευση Τόμαχοκ από την Ουκρανία θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη για όλους, και κυρίως για τον Τραμπ
Είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς έναν πυρηνικό Τόμαχοκ από έναν συμβατικό κατά την πτήση, επισημαίνει ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας
Απειλές κατά των ΗΠΑ και του Ντόναλντ Τραμπ προσωπικά για το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν στην Ουκρανία πυραύλους Τόμαχοκ, εκτόξευσε με ανάρτησή του στο Telegram ο Ντμίτρι Μεντεβέντεφ.
Όπως έγραψε «ο Τραμπ δήλωσε ότι αν ο Ρώσος πρόεδρος δεν επιλύσει τη σύγκρουση στην Ουκρανία, "θα έχει άσχημη κατάληξη για τον ίδιο". Με λίγα λόγια, αυτή είναι η 101η φορά που προβαίνει σε αυτή την απειλή».
Με αφορμή, δε, τον χαρακτηρισμό «επιχειρηματίας ειρηνοποιός» που αποδίδεται στον Αμερικανό πρόεδρο, ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας σχολίασε σε δηκτικό ύφος «αν ο όρος αυτός αναφέρεται στους πυραύλους Τόμαχοκ, η φράση είναι λανθασμένη. Η εκτόξευση αυτών των πυραύλων θα μπορούσε να έχει άσχημη κατάληξη για όλους. Και κυρίως για τον ίδιο τον Τραμπ».
«Έχει ειπωθεί εκατό φορές, με τρόπο κατανοητό ακόμη και για τον άνδρα με το αστέρι, ότι είναι αδύνατο να διακρίνει κανείς έναν πυρηνικό Τόμαχοκ από έναν συμβατικό κατά την πτήση. Δεν θα είναι το Κίεβο που θα τους εκτοξεύσει, αλλά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πώς να ανταποκριθεί η Ρωσία; Ακριβώς!» συμπλήρωσε ο Μεντεβέντεφ υπονοώντας, σύμφωνα, με το Reuters, ότι η Μόσχα θα απαντήσει με χρήση πυρηνικών.
«Μπορούμε μόνο να ελπίζουμε ότι πρόκειται για άλλη μια κενή απειλή, προκληθείσα από τις παρατεταμένες διαπραγματεύσεις με έναν κλόουν εθισμένο στην κοκαΐνη. Όπως το να στείλεις πυρηνικά υποβρύχια πιο κοντά στη Ρωσία. Λοιπόν, ξέρετε πώς γίνεται: ένα υποβρύχιο αναδύθηκε στις στέπες της Ουκρανίας» κατέληξε στην ανάρτησή του ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας.
