Οι φωτογραφίες της Χίλαρι Κλίντον για τη 50η επέτειο γάμου της - «Μοιάζεις με τη Σίντνεϊ Σουίνι», της γράφουν
Για άλλους η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θυμίζει τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Αρκετά σχόλια προκάλεσε η ανάρτηση της Χίλαρι Κλίντον για την 50η επέτειο γάμου με τον Μπιλ Κλίντον. Αφορμή αποτέλεσαν οι φωτογραφίες του ζευγαριού από τα πρώτα χρόνια της σχέσης τους που χρησιμοποίησε η πρώην υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

«Όταν παντρευτήκαμε πριν από 50 χρόνια, δεν είχαμε ιδέα πώς θα εξελιχθεί η ζωή μας. Αλλά ένα πράγμα που ήξερα με βεβαιότητα τότε, και εξακολουθώ να ξέρω και τώρα, είναι ότι ήθελα να περάσω τα σκαμπανεβάσματα και τα ενδιάμεσα μαζί σου. Χρόνια πολλά, αγαπημένε Μπιλ» έγραψε στη λεζάντα των φωτογραφιών η Χίλαρι Κλίντον.


Οι χρήστες των social media, ωστόσο, αδιαφόρησαν για το μήνυμα αγάπης της Χίλαρι Κλίντον προς τον σύζυγό της και εστίασαν περισσότερο στο ποιες τους θύμιζε στις φωτογραφίες της.

Κάποιοι θεώρησαν ότι η Χίλαρι Κλίντον σε νεαρή ηλικία θυμίζει τη Σίντνεϊ Σουίνι και άλλοι τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ.

«Ξεκινώ μια συζήτηση που κανείς δεν ήθελε...» έγραψε ένας χρήστης βάζοντας δίπλα-δίπλα τις φωτογραφίες της Κλίντον με τη Σουίνι.

«Πραγματικά νόμιζα ότι αυτή ήταν η Σαμπρνα Κάρπεντερ για ένα λεπτό», «Σαμπρίνα έχω μια βιογραφική ταινία για σένα» έγραψαν άλλοι.

«Φίλε, ήταν κάπως γκομενάρα» υποστήριξε ένας άλλος ενώ δεν έλειψαν και αυτοί που θυμήθηκαν το σκάνδαλο Λεβίνσκι γράφοντας «ο τύπος το είχε αυτό στο σπίτι και παρόλα αυτά την απάτησε...»

