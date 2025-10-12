H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.
Ελβετία: Επεισόδια κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης - 20 τραυματίες και ζημιές εκατομμυρίων
Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση - 18 αστυνομικοί τραυματίες, 536 συλλήψεις, δείτε βίντεο
Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, η οποία δεν είχε λάβει άδεια για να διεξαχθεί, στους δρόμους της Βέρνης. Ανάμεσά τους πολλοί που ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και φορούσαν μάσκες, οι οποίοι συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και προκάλεσαν ζημιές σε ιδιοκτησίες.
📍 Clashes erupt in Swiss capital Bern during pro-Palestine rally— Anadolu English (@anadoluagency) October 12, 2025
🚨 Police use tear gas, water cannons to disperse protesters near Federal Palace after tensions flare https://t.co/TZapTurtUI pic.twitter.com/c43g44u2hl
#Bern (BE): Vermummte Chaoten lösten bei einer unbewilligten #Palästina-Demonstration erhebliche Strassenschlachten aus und gerieten in erbitterte Kämpfe mit der Polizei. pic.twitter.com/U4tdpNhU8W— Astiag Rahmani (@astiagrahmani) October 11, 2025
Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης «η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές», δήλωσε η αστυνομία της Βέρνης, ενώ πρόσθεσε πως προχώρησε σε 536 συλλήψεις και έλεγξε τις ταυτότητες των συλληφθέντων οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.
«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δέχτηκαν επανειλημμένα επίθεση με επικίνδυνα αντικείμενα», όπως οικοδομικά εργαλεία, έπιπλα, πέτρες, μπουκάλια, πυροσβεστήρες ακόμη και πυροτεχνήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Bei der unbewilligten Palästinademo in Bern schützen sich Protestierende mit Blechschildern vor dem Wasserwerfer. #watercannon #bern #riot #palestine #BE1110 pic.twitter.com/1QmHRldI4T— R L (@RaimondLueppken) October 12, 2025
Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση αντλιών νερού, δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και γκλομπ.
Συνολικά 18 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες. Τέσσερις από αυτούς νοσηλεύονται. Η αστυνομία γνωρίζει, επίσης, τις περιπτώσεις δύο άλλων ατόμων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν.
Massive Eskalation bei der unbewilligten nationalen Palästinademo in Bern 🇨🇭. #BE1110 #Protest #Riot #Palestine pic.twitter.com/J35ZjjaZ7K— R L (@RaimondLueppken) October 11, 2025
Οι υλικές ζημιές είναι «σημαντικές» τονίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος για σπαρμένες βιτρίνες και οθόνες μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων, προσόψεις κτιρίων σημαδεμένες με σπρέι και με πολλές φθορές όπως και εννέα περιπολικά της αστυνομίας «με πολύ σοβαρές φθορές και μουντζουρωμένα με σπρέι».
Η αστυνομία εκτίμησε τη συνολική ζημιά «σε εκατομμύρια» ελβετικά φράγκα, σχεδόν ίδιο ποσό σε ευρώ.
Bern: Massive Sachbeschädigungen und Angriffe gegen Einsatzkräfte bei unbewilligter Kundgebunghttps://t.co/fPAOxAaDXj— Kantonspolizei Bern (@PoliceBern) October 12, 2025
Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ήδη σε βάρος ενός εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν διώξεις για διάφορα αδικήματα, όπως πρόκληση υλικών ζημιών, παραβιάσεις κατοικιών, ξυλοδαρμούς και πρόκληση τραυμάτων, εμπρησμό, βιαιοπραγίες ή απειλές κατά των αρχών.
