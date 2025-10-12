Ελβετία: Επεισόδια κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης - 20 τραυματίες και ζημιές εκατομμυρίων
ΚΟΣΜΟΣ
Ελβετία Βέρνη Διαδήλωση Παλαιστίνη Αστυνομία Υλικές ζημιές

Ελβετία: Επεισόδια κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης - 20 τραυματίες και ζημιές εκατομμυρίων

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση - 18 αστυνομικοί τραυματίες, 536 συλλήψεις, δείτε βίντεο

Ελβετία: Επεισόδια κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης - 20 τραυματίες και ζημιές εκατομμυρίων
11 ΣΧΟΛΙΑ
Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν  κατά τη διάρκεια φιλοπαλαιστινιακής διαδήλωσης που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο (12/10) στη Βέρνη με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 20 άτομα, εκ των οποίων 18 αστυνομικοί, και να προκληθούν υλικές ζημιές «εκατομμυρίων» ευρώ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία της ελβετικής πρωτεύουσας.

Περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι συμμετείχαν στη διαδήλωση, η οποία δεν είχε λάβει άδεια για να διεξαχθεί, στους δρόμους της Βέρνης. Ανάμεσά τους πολλοί που ήταν ντυμένοι με μαύρα ρούχα και φορούσαν μάσκες, οι οποίοι συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και προκάλεσαν ζημιές σε ιδιοκτησίες.


Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης «η κατάσταση βγήκε εκτός ελέγχου, με αποτέλεσμα να προκληθούν σημαντικές υλικές ζημιές», δήλωσε η αστυνομία της Βέρνης, ενώ πρόσθεσε πως προχώρησε σε 536 συλλήψεις και έλεγξε τις ταυτότητες των συλληφθέντων οι οποίοι στη συνέχεια αφέθηκαν ελεύθεροι.

«Οι δυνάμεις επιβολής του νόμου δέχτηκαν επανειλημμένα επίθεση με επικίνδυνα αντικείμενα», όπως οικοδομικά εργαλεία, έπιπλα, πέτρες, μπουκάλια, πυροσβεστήρες ακόμη και πυροτεχνήματα, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Κλείσιμο
Η αστυνομία απάντησε κάνοντας χρήση αντλιών νερού, δακρυγόνων, πλαστικών σφαιρών και γκλομπ.

Συνολικά 18 αστυνομικοί τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους δύο γυναίκες. Τέσσερις από αυτούς νοσηλεύονται. Η αστυνομία γνωρίζει, επίσης, τις περιπτώσεις δύο άλλων ατόμων που χρειάστηκε να νοσηλευτούν.

Οι υλικές ζημιές είναι «σημαντικές» τονίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία γίνεται λόγος για σπαρμένες βιτρίνες και οθόνες μηχανημάτων αυτόματης ανάληψης χρημάτων, προσόψεις κτιρίων σημαδεμένες με σπρέι και με πολλές φθορές όπως και εννέα περιπολικά της αστυνομίας «με πολύ σοβαρές φθορές και μουντζουρωμένα με σπρέι».

Η αστυνομία εκτίμησε τη συνολική ζημιά «σε εκατομμύρια» ελβετικά φράγκα, σχεδόν ίδιο ποσό σε ευρώ.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες, ήδη σε βάρος ενός εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης, σύμφωνα με την αστυνομία. Οι υπόλοιποι αντιμετωπίζουν διώξεις για διάφορα αδικήματα, όπως πρόκληση υλικών ζημιών, παραβιάσεις κατοικιών, ξυλοδαρμούς και πρόκληση τραυμάτων, εμπρησμό, βιαιοπραγίες ή απειλές κατά των αρχών.

Ειδήσεις σήμερα:

Στο νοσοκομείο μετά από παροδικό ισχαιμικό που υπέστη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος - Νοσηλεύεται εκτός κινδύνου

Ξημερώματα Δευτέρας η απελευθέρωση όλων των ζωντανών ομήρων, λέει η κυβέρνηση του Ισραήλ

Το protothema στο παράνομο παζάρι του Ελαιώνα: Όταν τα κλοπιμαία από διαρρήξεις καταλήγουν στους πάγκους
11 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

bwin: 28 χρόνια σε βάζει μέσα στο παιχνίδι!

H bwin, ένα από τα πιο ιστορικά στοιχηματικά brands παγκοσμίως, περήφανα παρουσιάζει τη νέα της καμπάνια «28 χρόνια μέσα στο παιχνίδι», γιορτάζοντας με αυτό τον τρόπο μία πορεία τριών δεκαετιών πρωτοπορίας και συνέπειας στον κόσμο του online betting & gaming.

Τα μυστικά της Μακροζωίας

Η μακροζωία δεν είναι μια νέα ιατρική ανακάλυψη, ούτε ένα lifestyle trend που το επιλέγουμε. Είναι μια πραγματικότητα που διαμορφώνεται μέσα από τις επιστημονικές εξελίξεις, τη βελτίωση των συστημάτων υγείας και την αυξανόμενη συνειδητοποίηση γύρω από το πώς θέλουμε να ζούμε

Ανακαλύπτοντας τη μαγεία της ζυθοποίησης από κοντά

Η Ολυμπιακή Ζυθοποιία συμμετείχε και φέτος στην πρωτοβουλία «Ανοιχτά Ζυθοποιεία» της Ελληνικής Ένωσης Ζυθοποιών, υποδεχόμενη το κοινό στις εγκαταστάσεις της στη Ριτσώνα Ευβοίας, το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου και προσφέροντάς του μια αυθεντική εμπειρία απόλαυσης και γνώσης. 

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης