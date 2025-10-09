Η L’Oréal μετατρέπει τη γνώση και την καινοτομία σε δράσεις που ενισχύουν κοινωνίες, προστατεύουν τον πλανήτη και δημιουργούν θετικό αντίκτυπο για όλους.
Δείτε βίντεο: Η στιγμή που ο επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοινώνει το τέλος του πολέμου
Ο εξόριστος ηγέτης της Χαλίλ αλ Χάγια ανέφερε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση
Ο εξόριστος ηγέτης της Χαμάς στη Γάζα Χαλίλ αλ Χάγια ανακοίνωσε απόψε ότι η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τις ΗΠΑ, τους Άραβες μεσολαβητές και την Τουρκία ότι ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα έληξε οριστικά.
BREAKING:— Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2025
One of Hamas’ top 5 leaders Khalil al-Hayya has announced that the ceasefire will be permanent
It remains to be seen whether Hamas will disarm and hand over power in accordance with the peace plan. pic.twitter.com/g7QmEIj3h9
Η συμφωνία περιλαμβάνει το άνοιγμα της μεθοριακής διάβασης της Ράφα και προς τις δύο κατευθύνσεις, πρόσθεσε.
Με βάση τα συμφωνηθέντα, το Ισραήλ θα αποφυλακίσει όλους τους ανήλικους Παλαιστίνιους και τις γυναίκες.
Η οργάνωση έλαβε εγγυήσεις από τους μεσολαβητές και την αμερικανική κυβέρνηση, που όλοι τους επιβεβαίωσαν ότι ο πόλεμος τελείωσε, πρόσθεσε.
