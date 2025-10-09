Η στιγμή που ο Ρούμπιο σκύβει και δίνει χαρτάκι στον Τραμπ για τη συμφωνία - Δείτε το βίντεο
Ντόναλντ Τραμπ Μάρκο Ρούμπιο Λωρίδα της Γάζας Γάζα Συμφωνία

Είμαστε κοντά σε συμφωνία, έγραφε μεταξύ άλλων το σημείωμα που έδωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Αμερικανό πρόεδρο

Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ, Χαμάς και τους μεσολαβητές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία» και του ζητούσε να εγκρίνει μια σχετική ανάρτηση στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και του ψιθύρισε στο αυτί για το κλείσιμο της συμφωνίας.

Δείτε το σχετικό βίντεο





Ειδήσεις σήμερα:

«Ήταν μέσα στα αίματα, είχε εκατοντάδες πιρουνιές» - Συγκλονίζουν οι μαρτύριες για την έγκυο που κακοποιήθηκε από τον σύζυγό της

Νέες ταυτότητες: Από πότε οι πολίτες δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ αν δεν τις έχουν εκδώσει - Η προθεσμία για τον Προσωπικό Αριθμό

Συγκλονίζει η Τζένιφερ Άνιστον: Προσπαθούσα επί 20 χρόνια να κάνω παιδί, δεν ξέρουν τι περνούσα
