Η στιγμή που ο Ρούμπιο σκύβει και δίνει χαρτάκι στον Τραμπ για τη συμφωνία - Δείτε το βίντεο
Είμαστε κοντά σε συμφωνία, έγραφε μεταξύ άλλων το σημείωμα που έδωσε ο επικεφαλής του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στον Αμερικανό πρόεδρο
Ο Μάρκο Ρούμπιο ήταν εκείνος που ενημέρωσε τον Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια μιας σύσκεψης στον Λευκό Οίκο, για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο ανάμεσα σε Ισραήλ, Χαμάς και τους μεσολαβητές.
Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ έδωσε αρχικά ένα σημείωμα στον Αμερικανό πρόεδρο με το οποίο τον ενημέρωνε πως «είμαστε κοντά σε συμφωνία» και του ζητούσε να εγκρίνει μια σχετική ανάρτηση στο Truth Social, ενώ στη συνέχεια σηκώθηκε και του ψιθύρισε στο αυτί για το κλείσιμο της συμφωνίας.
Δείτε το σχετικό βίντεο
This is the moment US Secretary of State Marco Rubio handed a note to President Donald Trump during a meeting at the White House, saying they are very close to a deal in the Middle East. pic.twitter.com/vdb3T5lAAs— Visegrád 24 (@visegrad24) October 9, 2025
