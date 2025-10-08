Αριστεία, καινοτομία, ερευνητική εμπειρία, πρωτοπορία, βιωσιμότητα, κοινωνική ευθύνη. Το πανεπιστήμιο Keele βρίσκεται πλέον στην Ελλάδα, φέρνοντας μαζί του μια σπουδαία κληρονομιά που συνδυάζει τη γνώση και την επιστημονική προσήλωση με τις απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς
Η οικογένεια του δολοφονημένου Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ομέρ Νέουτρα συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο
Ο πατέρας του Νέουτρα τόνισε στον Αμερικανό πρόεδρο πόσο σημαντικό είναι να επιστρέψουν και οι νεκροί για ταφή
Η οικογένεια του δολοφονημένου Αμερικανοϊσραηλινού ομήρου Ομέρ Νέουτρα συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο την Τρίτη, μαζί με τον απελευθερωμένο όμηρο Ένταν Αλεξάντερ και την οικογένειά του, εν μέσω των διαπραγματεύσεων στην Αίγυπτο σχετικά με το σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.
Μιλώντας στον Τύπο μετά τη συνάντηση, ο Ρόνεν Νέουτρα, πατέρας του Ομέρ, είπε ότι μίλησαν με τον Τραμπ ως εκπρόσωποι των «28 πενθούντων οικογενειών που συγκαταλέγονται στις 40 συνολικά οικογένειες ομήρων».
«Του υπενθυμίσαμε πόσο σημαντικό είναι να επιστρέφονται και οι νεκροί για ταφή», τόνισε ο Νέουτρα.
Ο Ομέρ Νέουτρα, με διπλή υπηκοότητα ΗΠΑ-Ισραήλ, σκοτώθηκε και η σορός του μεταφέρθηκε στη Γάζα από ένα άρμα μάχης που βρισκόταν στα σύνορα με τη Γάζα στις 7 Οκτωβρίου 2023.
Τόσο ο Τραμπ όσο και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έχουν αναφερθεί, τις τελευταίες εβδομάδες, μόνο στους 20 ζωντανούς ομήρους στις δεσμεύσεις τους να διασφαλίσουν την ελευθερία τους, χωρίς να αναφέρουν τους νεκρούς.
On the 2nd anniversary of October 7th, President Trump met with Edan Alexander and his family, and the family of Omer Neutra, whose body is still in Gaza. 💛 pic.twitter.com/jFw2nVVQax— Karoline Leavitt (@PressSec) October 7, 2025
