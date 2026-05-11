Γιάννης Χατζής (ΠΟΞ): Στο… παρά πέντε θα κριθεί η θερινή σεζόν του 2026
Η εικόνα της σεζόν όπως διαμορφώνεται από τις κρατήσεις - Τι λένε οι ξενοδόχοι για το Χωροταξικό του Τουρισμού, για το οποίο προετοιμάζουν ακόμη και προσφυγή στο ΣτΕ
«Δεν βρισκόμαστε σε συνθήκες κρίσης, αλλά σε περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας. Με μία αγορά που έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, οι τουρίστες έχουν γίνει σαφώς πιο επιφυλακτικοί και η πορεία της σεζόν θα κριθεί σε μεγάλο βαθμό από τις κρατήσεις της τελευταίας στιγμής».
Με τον Μάιο να έχει σημάνει πλέον την έναρξη της σεζόν στα περισσότερα από τα εποχιακά ξενοδοχεία στους προορισμούς ανά την Ελλάδα, αυτή είναι η εικόνα για το ελληνικό καλοκαίρι, όπως την περιγράφει τη δεδομένη στιγμή, μεσούσης της γεωπολιτικής κρίσης στη Μέση Ανατολή ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων (ΠΟΞ) Γιάννης Χατζής. Ο ίδιος στη συνέντευξή του τοποθετείται και για το Ειδικό Χωροταξικό του Τουρισμού, το οποίο είναι προγραμματισμένο να παρουσιαστεί σήμερα, Δευτέρα 11 Μαϊου, από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την υπουργό Τουρισμού Ολγα Κεφαλογιάννη, χωρίς όμως, όπως υποστηρίζει ο κλάδος, να έχει υπάρξει ουσιαστική διαβούλευση με τους φορείς και την ίδια την αγορά, με αποτέλεσμα να ανατρέπονται εξ ολοκλήρου προγραμματισμένα επενδυτικά πλάνα. «Εξετάζουμε όλα τα ενδεχόμενα, ακόμα και αυτό της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας», δηλώνει σχετικά στο «b.s.» ο κ. Χατζής. Σημειωτέον ότι την περασμένη εβδομάδα αντιδράσεις για το θέμα υπήρξαν και από τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ζητώντας θεσμική διαβούλευση πριν από την οριστικοποίηση του νέου Χωροταξικού Πλαισίου για τον τουρισμό, αφού ο κλάδος «δεν έχει ενημερωθεί για τις τελικές ρυθμίσεις και δεν είναι σε θέση να γνωρίζει σε τι βαθμό έχει διαφοροποιηθεί το τελικό κείμενο ρυθμίσεων από αυτό που είχε τεθεί προ 20 μηνών».
