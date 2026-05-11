Αμερικανός και Γαλλίδα που ταξίδευαν με το MV Hondius και επαναπατρίζονται βρέθηκαν θετικοί στον χανταϊό
Ένας από τους Αμερικανούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius που επαναπατρίζονται εσπευσμένα στις ΗΠΑ βρέθηκε διαπιστώθηκε ότι είναι θετικός στον χανταϊό αφού υποβλήθηκε σε μοριακή εξέταση (PCR, αλυσιδωτής αντίδρασης της πολυμεράσης), ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Υγείας.

Από τους 17 υπηκόους της χώρας οι οποίοι επαναπατρίζονται αεροπορικώς με ευθύνη του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «ένας επιβάτης παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ήπια συμπτώματα κι ένας άλλος διαπιστώθηκε πως είναι ελαφρά θετικός στον ιό των Άνδεων έπειτα από τεστ PCR», ανέφερε το υπουργείο μέσω X.

Θετική και Γαλλίδα επιβάτης


Μια Γαλλίδα επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου MV Hondius, στο οποίο εμφανίστηκε εστία χανταϊού, βρέθηκε θετική στον ιό ύστερα από τις σχετικές ιατρικές εξετάσεις και η κατάσταση της υγείας της επιδεινώνεται, δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ.

Η επιβάτης ήταν μεταξύ των πέντε Γάλλων που βρίσκονταν στο πλοίο, οι οποίοι επαναπατρίστηκαν και τέθηκαν σε απομόνωση στο Παρίσι. Η κατάσταση της υγείας της μίας γυναίκας «δυστυχώς επιδεινώθηκε τη νύχτα» και «οι εξετάσεις βγήκαν θετικές», δήλωσε η υπουργός στον γαλλικό ραδιοφωνικό σταθμό France Inter. Οι άλλοι τέσσερις επιβάτες βρέθηκαν αρνητικοί αλλά θα υποβληθούν εκ νέου σε εξετάσεις, σύμφωνα με την υπουργό, η οποία πρόσθεσε ότι έως τώρα οι γαλλικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει 22 περιπτώσεις επαφών.
