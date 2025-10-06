«Μαχαίρι» στα επιδόματα στο μεταναστευτικό φέρνει ο Πλεύρης - Μειώσεις σε σίτιση, στέγαση και βοηθήματα

Κλείσιμο

Σε σαρωτική αναθεώρηση του πλαισίου παροχών προς δικαιούχους ασύλου προχωρά ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με σημαντικές περικοπές δαπανών και ανακατεύθυνση κονδυλίων σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης αντί επιδομάτων.Σύμφωνα με τον σχεδιασμό το πρώτο βήμα πραγματοποιήθηκε σήμερα και θα αποφέρει περιστολή δαπανών σίτισης και υποστήριξης των δομών φιλοξενίας άνω των 288 εκατ ευρώ σε βάθος διετίας. Θα ακολουθήσει άμεσα η κατάργηση του προγράμματος HELIOS ώστε τα κονδύλια για επιδόματα στέγασης να κατευθυνθούν σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και ελληνομάθειας δικαιούχων ασύλου. Το τρίτο βήμα περιλαμβάνει “ψαλίδι” κατά 50% στην οικονομική βοήθεια (σήμερα υπολογίζεται σε 75 ευρώ το μήνα).Να σημειωθεί ότι το πρωί της Δευτέρας ο κ. Πλεύρης ανέθεσε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας την διενέργεια όλων των διαγωνισμών που αφορούν την σίτιση, την λειτουργία και διαχείριση των δομών φιλοξενίας, όπως η καθαριότητα, η φύλαξη και η τεχνική υποστήριξη.Η σχετική σύμβαση υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργού και του αναπληρωτή δ.σ. του Υπερταμείου Παναγιώτη Σταμπουλίδη και δρομολογεί νέο πλαίσιο περεταίρω διαφάνειας και εξορθολογισμού των δαπανών με στόχο την αυστηρότερη και αποτελεσματικότερη κατανομή των δημόσιων πόρων οι οποίοι διατείνονται για το μεταναστευτικό.Σύμφωνα με το νέο σχέδιο οι συνολικές δεσμεύσεις των ποσών μειώνονται κατά 30%, από 400 εκατομμύρια ευρώ σε 288 εκατομμύρια ευρώ, ενώ μέσω των διαγωνισμών εκτιμάται επιπλέον εξοικονόμηση. Η περιστολή δαπανών θα επιτευχθεί με την αναμόρφωση των παροχών και τον εξορθολογισμό των δαπανών.Τέλος τα προγράμματα στέγασης.- Το επίδομα ενοικίου γίνεται πρόγραμμα κατάρτισης και ελληνομάθειαςΠέραν αυτού, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης του συστήματος παροχών, τροποποιούνται τα προγράμματα HELIOS, ώστε τα ποσά που μέχρι σήμερα κατευθύνονταν σε επιδόματα ενοικίου να μεταφερθούν εξ ολοκλήρου σε προγράμματα εργασιακής εκμάθησης και ελληνομάθειας.Όπως αναφέρει ο κ. Πλεύρης τα διαμερίσματα που μισθώνονται στο κέντρο της Αθήνας και επιδοτούνται μέσω του προγράμματος HELIOS υπέρ των δικαιούχων ασύλου, θα ξαναγίνουν διαθέσιμα για τους κατοίκους της Αθήνας. Για όσους δικαιούχους ασύλου επιλέξουν να παραμείνουν στην Ελλάδα, θα δίνεται η δυνατότητα εργασίας και ένταξης μέσω απασχόλησης, και όχι μέσω επιδοτήσεων.Οι αλλαγές αυτές αφορούν την εξέλιξη των προγραμμάτων από τούδε και στο εξής, ενώ ταυτόχρονα επιχειρείται η μεταφορά των αυτόνομων δομών εκτός του κέντρου της πρωτεύουσας.Επιπλέον, η οικονομική βοήθεια προς τους δικαιούχους διεθνούς προστασίας θα περιοριστεί έως και κατά 50%, ώστε να καλύπτει μόνο το απολύτως απαραίτητο, όπως αυτό ορίζεται από το ευρωπαϊκό πλαίσιο.Μετά την υπογραφή της συμφωνίας, ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε: «Σήμερα υπογράψαμε τις προγραμματικές συμβάσεις με το Υπερταμείο προκειμένου οι διαγωνισμοί του Υπουργείου Μετανάστευσης αναφορικώς με τη σίτιση και όλες τις παροχές οι οποίες δίνονται στις δομές. Φύλαξη, καθαριότητα, επισκευές, να γίνουν με κεντρικό διαγωνισμό. Η δέσμευση των ποσών των οποίων κάναμε ήταν κατά 30% μικρότερη από τα ποσά του προηγούμενου διαγωνισμού και ο στόχος μας είναι μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία αλλά και τις αλλαγές του μείγματος των παροχών, να έχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή εξοικονόμηση” και πρόσθεσε: “Η συγκεκριμένη στρατηγική ουσιαστικά υπηρετεί και το δόγμα το οποίο αναπτύσσεται στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Αφενός να υπάρχει περαιτέρω διαφάνεια στις διαγωνιστικές διαδικασίες αλλά παράλληλα να υπάρχει και περιορισμός μιας επιδοματικής πολιτικής. Γι’ αυτό τον λόγο πέρα από αυτές τις συμβάσεις, αντίστοιχα όλα τα προγράμματα τα οποία αφορούν στη στέγαση δικαιούχων ασύλου τροποποιούνται. Το Υπουργείο Μετανάστευσης δεν θα χρηματοδοτεί ενοίκιο για τη στέγασή τους. Αντιθέτως, όλα αυτά τα ποσά θα στρέφονται προκειμένου να μπορέσει να γίνει εκμάθηση ελληνικής γλώσσας στους δικαιούχους Ασύλου και να μπορούν αντίστοιχα να εργάζονται. Είναι το δόγμα για το οποίο λέμε ότι όποιος παίρνει άσυλο στη χώρα, πλέον δεν θα ζει με επιδόματα σε βάρος των Ευρωπαίων και των Ελλήνων φορολογουμένων. Θα του δίνεται η δυνατότητα να εργαστεί και επομένως θα απελευθερωθούν σπίτια που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας.