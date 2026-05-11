Δραματικό βίντεο από διάσωση γυναίκας που ήθελε να βουτήξει στο κενό από ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη: «Δεν θέλουμε να χτυπήσεις, εντάξει;»
Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν σε ουρανοξύστη στη Νέα Υόρκη το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης όταν μια γυναίκα απειλούσε να πέσει στο κενό, κατέγραψε κάμερα σε στολή ενός εκ των αστυνομικών που επιχείρησαν να τη μεταπείσουν.
Οι αστυνομικοί του NYPD κλήθηκαν στο κτίριο Avalon Willoughby Square στο κέντρο του Μπρούκλιν στις 13:30 της περασμένης Πέμπτης για μια γυναίκα που κρεμόταν από την κορυφή του ουρανοξύστη.
Αφού ανέβηκαν τρέχοντας τον 58όροφο ουρανοξύστη, ένας άνδρας και μια γυναίκα αστυνομικός εντόπισαν την 41χρονη στο περβάζι.
«Κυρία; Γεια σας κυρία. Μην το κάνετε, σας παρακαλώ μην το κάνετε, κυρία», είπε ο αστυνομικός στη γυναίκα. «Τι συμβαίνει;» τη ρώτησε στη συνέχεια, με τη γυναίκα να απαντά μέσα σε δάκρυα «πες στη μαμά και τον μπαμπά μου ότι τους αγαπώ».
«Σε παρακαλώ μην το κάνεις, νοιαζόμαστε για σένα. Άκου, νοιαζόμαστε για σένα, δεν θέλουμε να σε δούμε να πληγώνεσαι, εντάξει;» είπε στη συνέχεια ο αστυνομικός που ρώτησε αν μπορούσε να την πλησιάσει. Όταν η γυναίκα του έδωσε την άδεια, ο αστυνομικός έτρεξε κοντά της, την άρπαξε από το χέρι και της είπε: «Άκου, νοιαζόμαστε για σένα. Δεν θέλουμε να χτυπήσεις, εντάξει; Δεν θέλουμε να πληγωθείς, εντάξει; Άκου, ό,τι κι αν περνάς, μπορούμε να το φτιάξουμε. Μπορούμε να προσπαθήσουμε να το φτιάξουμε, εντάξει;».
Κρατώντας σφιχτά τα χέρια του αστυνομικού, η γυναίκα απάντησε μόνο «πήγαινέ με στο νοσοκομείο».
Δείτε το βίντεο από τη διάσωση στη Νέα Υόρκη
HEROES! Thanks to the swift response and training of the NYPD, officers were able to safely rescue a distressed woman who was found on the ledge of a high-rise building in Brooklyn. pic.twitter.com/KQ8x83FF9D— Breaking911 (@Breaking911) May 10, 2026
